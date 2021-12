Com novidade entre os relacionados e portões fechados à imprensa, o Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira, 13, a preparação para o confronto diante do Guarani, em seu rotorno à Arena Fonte Nova. O confronto que ocorre neste sábado, 14, às 16h30, é válido pela 22ª rodada da Série B.

Assim como era esperado, o goleiro Martins Rodriguez, recuperado de um corte no joelho, treinou normalmente durante a semana e esteve presente na lista do técnico Carlos Amadeu. O arqueiro se lesionou após uma dividida no duelo contra o Coritiba, pela 19ª rodada.

Goleiro volta à lista de relacionados depois de três partidas fora

Recuperado de uma lesão na coxa, o lateral-direito Van ficou de fora da última partida contra o Vila Nova, mas garantiu presença no duelo deste sábado. Além do arqueiro e do lateral, o zagueiro Zé Ivaldo volta ao grupo depois de mais de dois meses. Ele sofreu um edema ósseo no joelho, em partida contra o Cuiabá, dia 9 de julho, pela 9ª rodada da competição.

Na Toca do Leão, Amadeu fechou a preparação com atividades de finalização, organização coletiva e bola parada. No final, os atletas que não devem começar jogando contra o Bugre ainda realizaram um trabalho em campo reduzido. Os 24 relacionados já estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães.

Alex Torres* Com retornos, Vitória já está pronto para estreia na Fonte

Coletiva de Baraka

Em coletiva realizada nesta manhã, o volante e capitão do Leão, Baraka, comentou sobre a apreensão da torcida do Rubro-Negro pela estreia da nova casa. Para ele, apesar da atmosfera favorável, o Vitória não pode se deixar levar pelo momento ruim da equipe adversário, que atualmente ocupa a lanterna da competição.

"Sabemos da euforia da casa nova, mas vai ser um jogo complicado. Um time que tem peças boas, o conjunto está se construindo. Se for analisar, é um time que tem jogadores bons. Temos que tomar cuidado, não podemos ir na euforia de fora. Temos que estar conscientes de fazer um bom jogo e saber trabalhar em cima disso", avaliou.

Entre os pontos positivos presentes na mudança de mando de campo, uma preocupação tem sido colocada em questão: O gramado. Durante a semana, até o comandante Carlos Amadeu lamentou a ausência da possibilidade de realizar um reconhecimento do campo antes do duelo. No entanto, o capitão da equipe garantiu que o foco principal precisa ser a conquista de pontos, tanto dentro quanto fora de Salvador.

"Amplitude, perde um pouco de referência. O ser humano se adapta fácil. E o momento que a gente está não tem nem que pensar em campo, mas em fazer os pontos e se impor dentro de casa. Essa parte de campo e atmosfera dentro de campo a gente deixou de lado e está pensando no Guarani", garantiu Baraka.

O capitão do Rubro-Negro ainda elogiou o grupo que vem buscando a reabilitação

Se o objetivo é somar pontos, o Leão tem conseguido. Desde a chegada de Amadeu, dos 21 pontos disputados, o grupo conquistou 13, além de estar invicto. Para o volante, a qualidade do grupo reflete o bom momento vivido nesta Série B.

"Nosso grupo é muito bom. A gente até fala com eles que líderes treinam líderes. Uma vez ou outra, você pode não estar. Então, você tem que ter outras pessoas no elenco pontuando isso. Eu acho que tem grandes jogadores com liderança, e nós que estamos à frente disso temos que ter essa responsabilidade. Gosto dessa responsabilidade e sei lidar com ela muito bem", concluiu.

