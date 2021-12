Com retorno de zagueiros, Vitória encerra preparação visando o CSA

O Vitória fechou a preparação para o duelo contra o CSA com algumas novidades. Recuperado de lesão o zagueiro Maurício Ramos retorna ao time e também terá a presença do capitão Wallace, que cumpriu suspensão e viaja para Maceió junto com a delegação rubro-negra, compondo o sistema defensivo.

Além da dupla de zagueiros, o Leão ainda poderá contar com o goleiro Cesar e o lateral-esquerdo Leocovick, curados após terem testado positivo para a Covid-19. Em contrapartida, dois desfalques já são certos para o duelo contra os alagoanos: o volante Matheus Frizzo, com três cartões amarelos, e o zagueiro Mateus Moraes, expulso no jogo contra o Oeste.

No treinamento desta segunda-feira, 21, realizado no CT Manoel Pontes Tanajura, o comandante rubro-negro, Mazola Junior, começou aplicando um trabalho tático para os jogadores. Antes do fim das atividades, os atletas também exercitaram bastante as bolas paradas ofensivas e defensivas.

Atualmente na 14ª colocação, com 36 pontos, o Vitória viu a distância para a zona de rebaixamento encurtar em cinco pontos, após o revés sofrido na última rodada para o lanterna da Segundona. Agora, o Leão tentará se reabilitar no confronto contra o CSA, marcado para esta terça-feira, 22, às 19h15, no estádio Rei Pelé, na capital alagoana.

adblock ativo