Com retorno de Vico, Vitória relaciona 23 atletas para duelo com o América-MG

O Vitória finalizou nesta segunda-feira, 5, a preparação para o confronto contra o América-MG, que acontece nesta terça-feira, 6, no estádio Manoel Barradas, em Salvador. O confronto é válido pela 13ª rodada do Brasileirão Série B.

Em decorrência do desgaste físico, ocasionado pela rotina frenética de jogos, as atividades desta tarde foram mais leves. Os trabalhos rubro-negros se resumiram em um vídeo apresentado com a análise sobre o jogo contra o Operário-PR, uma rápida movimentação tática e bolas paradas com ações ofensivas e defensivas.

Os atletas que não participaram dos trabalhos comandados pelo técnico Bruno Pivetti treinaram com o assistente Flávio Tanajura. O lateral-direito Van segue na transição com o preparador físico Rodrigo Santana.

Após o fim da preparação, o comandante relacionou os 23 nomes que estarão à disposição no duelo contra o Coelho. A única novidade é o retorno do atacante Vico, que cumpriu a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. (STJD).

O grupo rubro-negro já se encontra concentrado na chácara Vidigal Guimarães, onde ficará até pouco antes do duelo. Atualmente, o Vitória ocupa a 8º colocação da Segundona, com 18 pontos, quatro a menos que o Paraná, primeira equipe dentro do G-4.

