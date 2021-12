Com retorno de titulares, Vitória fecha preparação para pegar o Botafogo-SP

Após desembarcar em Salvador na noite da quarta-feira, 28, o elenco do Vitória finalizou nesta quinta-feira, 29, na Toca do Leão, a preparação para encarar o Botafogo-SP. O confronto ocorre nesta sexta, 30, às 21h30, no Barradão, válido pela 20ª rodada da Série B, abertura do returno.

Debaixo de chuva, os atletas que iniciaram a partida em Curitiba fizeram apenas um regenerativo seguido de um trabalho na academia. Enquanto isso, o restante do grupo realizou um treino técnico em campo reduzido. Após o trabalho, o comandante Carlos Amadeu relacionou os 23 atletas para o duelo.

A novidade na lista foi o zagueiro Zé Ivaldo, que está recuperado da lesão no joelho. Ausentes na partida contra o Coxa, o volante Baraka e o meia Felipe Gedoz também retornam à equipe depois de cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

As baixas são o goleiro Martin Rodriguez, com um corte profundo no joelho, e o zagueiro Everton Sena, que fica de fora para cumprir punição por cartão.

