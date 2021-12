Com retorno de Kieza, Vitória recebe Coritiba e tenta 1º triunfo

Para não fechar 30 dias sem fazer gols e para acabar com o jejum de triunfos, o Vitória conta com o retorno de um dos principais nomes do ataque, Kieza, para a partida contra o Coritiba, na Fonte Nova, neste sábado, 27, às 21h.

O atacante interrompeu sua sequência de jogos logo antes da série de Ba-Vis que começou no dia 9 de abril. Relacionado como titular, Kieza se machucou no aquecimento e sequer entrou em campo.

O camisa 9 voltou a jogar há pouco menos de um mês, no último dia 30, quando o Vitória perdeu o único clássico da temporada, por 2 a 0, no confronto de volta da semifinal da Copa do Nordeste.

Só que ele se queixou de dores novamente e, desde então, dedicou-se a curar a lesão muscular, que ainda não estava cicatrizada.

Sem André Lima, que se recupera de uma fascite plantar, e ainda não podendo contar com o recém-contratado Neilton, Kieza segue como homem de referência no ataque. E será a única mudança do time do treinador Petkovic em relação ao último jogo.

“A volta de Kieza é de importância enorme. É um dos grandes nomes do nosso elenco. Será a única mudança no time. Rafaelson ajudou a gente, atingiu nossa expectativa, até superou. Mas Kieza é um jogador muito mais experiente, firme. Acho que, com ele, a gente vai ganhar mais fácil”, disse o técnico.

Um ataque mais eficiente pode ser o que falta à equipe comandada pelo técnico Petkovic para conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro: mesmo jogando visivelmente melhor, de uma forma mais arrumada, o time só conseguiu um empate contra o Avaí e foi derrotado em seguida pelo Corinthians.

Ainda negando pressão em cima dos jogadores para fazer os gols, Pet tem consciência de que a seca precisa acabar. “Gol é nossa única chance de ganhar um jogo. Quem não marca, no máximo empata”.

O Coritiba parece ser um bom adversário para essa ‘resposta’ do Vitória: a equipe do Paraná venceu o primeiro duelo, contra o Atlético-GO, mas perdeu o segundo para o Santos.

“Todos os jogos são importantes, e o Vitória vai jogar todos para ganhar. Tivemos duas bolas na trave contra o Avaí. Contra o Corinthians, o jogo foi decidido nos detalhes. E vamos jogar para ganhar contra o Coritiba porque esse é o meu estilo”, afirmou Pet.

Não foi dessa vez

Gabriel Xavier, liberado para atuar, não foi relacionado para a partida contra o Coritiba. Assim como Kieza, o meia-atacante também vem de lesão e voltou a treinar com o elenco nesta semana.

Outro que vai precisar ter mais paciência para estrear é o atacante Todinho, que veio do Vitória da Conquista.

Mas algumas estreias podem acontecer em outras posições, especialmente pelos lados. Oficialmente apresentado na quinta-feira e já regularizado, Caíque Sá foi um dos 23 relacionados para o jogo e pode atuar contra o Coxa.

“Uma oportunidade muito importante, um desafio muito bom na carreia. Agradeço à diretoria por apostar em mim. Com certeza eu vou honrar esse time pelo qual eu sempre sonhei em jogar”, disse o lateral esquerdo.

Thalysson, que veio do Red Bull Brasil, é outro que pode jogar. O atleta disputa posição com Leandro Salino, um dos destaques positivos no último duelo, contra o Corinthians.

Vitória x Coritiba - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 27, às 21h

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Rogério Pablos Zanardo e Herman Brumel Vani (trio paulista)

Vitória - Fernando Miguel, Leandro Salino, Fred, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia e Cleiton Xavier; David, Paulinho e Kieza. Técnico: Petkovic.

Coritiba - Wilson, Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani e Tomas Bastos; Neto Berola, Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho.

