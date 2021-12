Com retorno de Alisson Faria, Vitória conclui preparação para pegar o CRB

O time principal do Vitória fechou nesta quarta-feira, 26, na Toca do Leão, a preparação para mais um compromisso pela Copa do Nordeste. Nesta quinta, o Rubro-Negro enfrenta o CRB, no Barradão, às 20h, pela 5ª rodada do torneio regional.

Antes de a bola rolar no gramado do CT Manoel Pontes Tanajura, o grupo se reuniu para assistir alguns vídeos sobre o próximo adversário. Em seguida, eles desceram ao campo e deram início a uma atividade tática sob o comando do técnico Geninho.

Por fim, os jogadores trabalharam bastante as bolas paradas. Primeiro, foi exercitado as cobranças de escanteio e faltas laterais. Depois, as atividades foram encerradas com as cobranças de falta frontais ao gol.

Os volantes Maykon Douglas, com desconforto muscular, e Gabriel Furtado, em recuperação de lesão muscular na posterior, estão em tratamento e desfalcam o Leão no duelo. Além deles, o meia Matheus Tenório voltou a treinar separado após se recuperar do desconforto muscular.

A novidade para o Vitória ficou por conta do retorno de Alisson Farias aos relacionados. Ele havia sentido um desconforto na panturrilha nas vésperas do clássico e Ba-Vi e se ausentado dos jogos desde então.

