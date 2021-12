Com reservas, Vitória bate Jacuipense e se garante nas semifinais

Com a vitória neste domingo (19) em cima do Jacuipense, no Barradão, o Leão garantiu a classificação para a semifinal do Baiano com três rodadas de antecedência, manteve os 100% de aproveitamento e carimbou o melhor início de torneio em sua história, com sete triunfos seguidas.

Além disso, o Rubro-Negro é líder do Baianão, com 21 pontos somados nos sete jogos disputados. Na quarta-feira (23), o Vitória busca nova classificação, desta vez na Copa do Nordeste, diante do Sergipe.

No próximo domingo (26), volta a entrar em campo pelo Estadual, contra o Jacobina, na casa do adversário. o Jacuipense, por sua vez, recebe o Bahia de Feira.

Panorama geral

O Vitória entrou em campo com um time praticamente todo reserva. O treinador Argel Fucks já tinha adiantado que pouparia alguns jogadores por desgaste físico.

Assim, promoveu o retorno de atletas como o atacante Pineda e o lateral direito Norberto. Alan Costa, Euller, Paulinho e André Lima foram os únicos jogadores que figuram às vezes entre os titulares a começar a partida.

Diferentemente dos últimos jogos, em que conseguiu mostrar um futebol mais entrosado, o Leão caiu tecnicamente, apelando para chutões, com pouca criatividade no meio-campo e apresentando dificuldade na saída de bola.

Isso abriu espaço para que o Jacuipense, muito bem colocado defensivamente, conseguisse encontrar brechas.

A primeira ofensiva foi justamente do time do interior, no primeiro minuto do jogo. Araripina cruzou rasteiro e Levi, nome da partida do Leão do Sisal, quase alcançou.

Do lado do Vitória, as jogadas de maior perigo surgiram de lances individuais, como a arrancada de Paulinho, aos 17 minutos. O atacante resolveu soltar uma bomba de fora da área que por pouco não balançou as redes.

Logo depois, aos 20 minutos, Norberto arrancou pela direita e cruzou para Bruno Ramires, que chutou na barriga do zagueiro Betão. A bola sobra parou Euller, que parou defesa do goleiro Nunes.

O Vitória também abusou da bola aérea, e foi daí que veio o único gol da partida, marcado por Pineda. Aos 45 minutos da primeira etapa, o chileno recebeu passe de Noberto e cabeceou para as redes.

Esse foi o primeiro gol do chileno pelo Vitória e representou o fim de um jejum de um ano e meio – seu último tento havia sido anotado em outubro de 2015, quando ainda jogava Córdoba (ESP).

“Fazia um ano que não vinha jogando. Agora pude fazer meu primeiro gol pelo Vitória, que me abriu as portas. Fiquei muito feliz. Espero que saiam muito mais gols daqui pra frente”, desejou o atacante.

O segundo tempo foi mais morno que o primeiro, com o Vitória apenas administrando a magra vantagem. Mesmo com mais posse de bola, o Rubro-Negro pecava na hora de finalizar e ainda se valeu de boas defesas do goleiro Caíque para segurar o placar.

Nos minutos finais, o Jacuipense apertou os anfitriões e quase conseguiu o gol de empate em sucessivos escanteios e em cobranças de falta, todos mandados para fora defendidos por Caíque.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Jacuipense - Campeonato Baiano – 8ª rodada

Onde: Barradão, em Salvador

Quando: 19 de março de 2017, às 16h

Árbitro: Reinaldo Silva de Santana (BA)

Assistentes: Adailton José de Jesus (BA) e José Carlos Oliveira (BA)

Cartões amarelos: Uillian Correia e Euller (Vitória); Lídio (Jacuipense)

Gol: Pineda (Vitória)

Vitória: Caique; Norberto (Leandro Salino), Vinicius, Alan Costa e Euller; Uillian Correia, Bruno Ramires e Cárdenas (Jhemerson); Paulinho, André Lima e Pineda (David). Técnico: Argel Fucks.

Jacuipense: Nunes; Paulinho Souza; Betão, Lídio e Ral; Felipe Araripina, Jhonata (Marcelo), Thaigo Lima (Thiaguinho), Miller e Levi (Índio); Jeorge. Técnico: Clebson Beleza.

