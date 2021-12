Com renúncia de Ivã de Almeida, Leão define data da eleição em 2 semanas

O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas o presidente Ivã de Almeida que pediu licença em julho deste ano, entregou a carta de dispensa do cargo, momentos antes da vitória de virada, milagrosa, contra a Ponte Preta, por 3 a 2, em Campinas. Com isso, acabou qualquer dúvida que os torcedores rubro-negros ainda poderiam ter. Ivã não será o presidente do Leão no ano que vem e o Vitória terá novas eleições neste fim de ano.

O artigo 27 do estatuto do clube diz que o presidente em exercício, Agenor Gordilho, tem o prazo de até 48 horas para lançar o edital para oficializar a nova eleição. Feito isso, a missão fica nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Paulo Catharino Gordilho, que deverá convocar as eleições em até 10 dias. Nesse prazo, o Vitória organizará detalhes do pleito, como a logística e inscrições das chapas candidatas.

No sábado, 25, os sócios do Vitória votaram e decidiram por unanimidade pela abertura do processo contra o agora ex-presidente por gestão temerária, pedindo o seu impeachment. Ivã nega essa acusação.

Com a renúncia, ainda não existe posição do clube sobre a continuação do recurso. O presidente Agenor Gordilho poderá se candidatar caso tenha vontade. Para isso, entretanto, o dirigente precisaria sair do seu cargo e para tornar-se postulante na nova eleição.

A diretoria está focada na reta final do Brasileirão e considera que a carta de renúncia nesse momento do campeonato pode tirar o foco no principal objetivo do ano. Por isso, para preservar o elenco, o clube adota o discurso de empenho total para a partida mais importante de 2017, evitando falar sobre as eleições.

O clube só depende de uma vitória no domingo, 3, contra o Flamengo, no Barradão, para garantir sua participação na Série A do ano quem.

Folga

Após retornar de Campinas, o elenco rubro-negro ganhou folga nesta segunda-feira, 27. Nesta terça, 28 às 15h, volta aos trabalhos para o duelo decisivo com o Fla.

Diante do Urubu, o técnico Vagner Mancini terá como desfalques o lateral esquerdo Geferson, o zagueiro Wallace e o atacante Santiago Tréllez, todos por suspensão. Concorrentes na briga contra o rebaixamento, Coritiba (43 pontos, mesmo número do Leão), Sport (42) e Avaí (42) também vão a campo no domingo para atrair os olhares dos rubro-negros.

