Com renda maior, Barradão vence disputa com Fonte Nova

O Vitória confirmou nesta quarta-feira, 21, que, no próximo dia 31, um sábado, enfrentará no Barradão o Náutico, pela Série B. Antes, cogitava mandar esse jogo na Fonte Nova. Seria a quarta transferência para lá neste ano. A dúvida sobre a sede só se desfez na data-limite para mudança, pois existe um dilema: o Leão consegue atrair mais gente à arena; porém arrecada mais grana no seu estádio, mesmo com público menor.

Admitindo dificuldades de acesso ao seu alçapão, o Vitória realizou experiências em distintos dias da semana - terça, sábado e sexta - na Fonte e as considerou bem sucedidas. O presidente rubro-negro, Raimundo Viana, não revela valores, mas admite que houve pequenos lucros. É um contrato de risco, com percentual variável, conta. Um conselheiro que pediu anonimato revelou que o clube embolsa 60% da renda líquida com bilheteria.

"Público menor que 10.000 pagantes não é nem vantagem para a arena nem para o Vitória", aponta a cúpula leonina. Ela calcula ainda que são necessários 7.000 pagantes no Barradão para igualar receitas e todos os gastos, impedindo um prejuízo numa partida.

Custa muito mais atuar na Fonte (confira infografia abaixo). Existem um valor fixo por jogo e porcentagem de gastos da administração da Fonte. Para começar, despesas descritas nos borderôs como "controle de acesso, emissão e venda de ingresso", em geral, são bem maiores na arena. No Barradão, toda essa estrutura foi terceirizada pelo Vitória. Por jogo na Fonte, até paga-se a mais para a Associação Baiana dos Cronistas Esportivos (ABCD): R$ 900 contra R$ 750.

O desafio rubro-negro é convencer torcedores a encherem sua casa. No palco baiano da Copa de 2014, após três jogos do Vitória como mandante durante fase positiva nesta Série B, a média atingiu 19.665 ingressos vendidos por partida. Na Toca, o índice fica muito inferior nos 13 duelos, que foram do período de crise à liderança isolada: 9.817 pagantes por confronto.

Na campanha da subida à Primeira Divisão em 2012, porém, o Barradão enchia, e o clube teve a melhor média daquela Segundona, com 16.192 ingressos vendidos por jogo. Houve quatro públicos acima de 30 mil pagantes.

No último jogo do Barradão, o triunfo de 2 a 1 sobre o vice-lanterna Boa, dia 10, no feriadão, o bilhete mais barato encareceu 50% em relação à partida anterior, um mês antes: de R$ 20 para R$ 30. "O preço médio subiu de R$ 8 para R$ 23 neste ano", indica o vice-presidente Manoel Matos, citando como principal variável a quantidade de sócios-torcedores, que baixa esse valor.

Colaborou Moysés Suzart

