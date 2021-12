Com reforços em campo, Vitória segue preparação na Toca do Leão

O Vitória deu sequência à preparação na manhã desta terça-feira, 7, visando o duelo com o Guarani, válido pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão.

Após iniciar a atividade na academia, o elenco Rubro-Negro fez um trabalho técnico em campo reduzido. A grande novidade do dia foi a presença do meia Marciel, de 24 anos, que veio emprestado do Corinthians. Ele e outros dois recém-contratados, Romisson e Marcelo, fizeram apenas avaliação física na Toca do Leão.

Com cansaço muscular, Neto Baiano ficou apenas na academia do clube. O meia Ruy, que se recupera de lesão, segue na transição. Já Van e Caíque Souza, ainda dúvida para o duelo contra o Bugre, continuaram em tratamento.

