Com rachão e bolas paradas, Vitória finaliza preparação

O Vitória concluiu com um trabalho de bola parada e um rachão os preparativos para enfrentar o Flamengo, neste sábado, 29, às 20 horas (da Bahia), na Arena Amazônia, em Manaus.

O técnico Ney Franco comadou um treinamento fechado para o público e a imprensa no estádio Ismael Benigno, conhecido como Colina, que pertence ao São Raimundo, mas não confirmou a escalação. Na quinta, 27, o treinador promoveu três mudanças na equipe, com as entradas Ednei, Neto Coruja e José Welison.

Na atividade desta sexta, o volante Richarlyson torceu levemente o tornozelo e ficará em observação. Já o goleiro Wilson realizou um treino específico e disputou o rachão jogando na linha.

O único desfalque será o volante Luiz Gustavo. Ele havia treinado normalmente na última quarta, mas voltou a sentir dor no joelho no treino de quinta e não foi relacionado.

