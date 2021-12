Com raça e sufoco, Vitória vai às oitavas da Sul-Americana

Com sofrimento, mas também com merecimento, o Vitória está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2014. Após ter vencido por 1 a 0 em Recife, o Rubro-Negro baiano voltou a bater o Sport, na quarta-feira, 3, por 2 a 1, no Barradão, garantindo um lugar na fase internacional da competição.



Em duelo ainda sem data definida, o Vitória enfrenta agora o vencedor do duelo River Plate (URU) x Emelec (EQU), que jogam nos dias 18 e 25.



O Leão baiano volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Santos, sábado, às 18h30, no Pacaembu. Apesar de estar na lanterna do torneio, com 16 pontos, um triunfo em São Paulo pode levar o Vitória para fora da zona de rebaixamento, justamente na rodada (19ª) que marca a virada do 1º para o 2º turno.

O jogo

Nos primeiros 45 minutos de jogo, nem parecia que o Vitória havia entrado em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida . 'Ligado' na partida, o Leão baiano era rápido na troca de passes e firme na marcação, praticamente anulando os pernambucanos, ainda que sem muito volume ofensivo.



À vontade em campo, o Vitória abriu o placar aos 21 minutos, num golaço de Willie. Ele recebeu um longo lançamento de Richarlyson em curva e antecipou o chute logo depois do quique da bola, encobrindo o goleiro Magrão.



O ponto negativo da etapa foram as contusões. Roger sentiu a coxa esquerda, deixou o campo aos 14 minutos e dificilmente ele terá condições de atuar contra o Santos. Nos minutos finais, Willie torceu o joelho esquerdo, foi para os vestiários sentindo muitas dores no local e não voltou para o 2º tempo.



O domínio da etapa inicial deu lugar a um 'apagão' que quase custou a vaga ao Vitória. O Sport marcou o gol de empate cedo, aos 8 minutos, com Rithely, e seguiu firme no ataque. O Rubro-Negro baiano não conseguia parar as seguidas investidas dos pernambucanos e, sem encaixar contra-ataques, sofria muito para se defender.



O alívio veio apenas aos 28 minutos, quando finalmente a equipe conseguiu acertar mais de duas jogadas seguidas e pegar o Sport desguarnecido. Após uma bela virada de jogo de Beltran, Nino Paraíba partiu para cima da zaga, chegou à linha de fundo e tocou rasteiro para Marcinho, que chutou rasteiro e fez 2 a 1.



O gol esfriou os ânimos do adversário, que ainda teve algumas boas chances, mas o Vitória soube levar a partida até o fim e comemorar a classificação.

Luiz Teles Com raça e sufoco, Vitória vai às oitavas da Sul-Americana

