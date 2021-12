Com presença de Paulo Carneiro, Vitória faz último treino em Salvador

Sob nova direção, o Vitória realizou seu último treino em Salvador na manhã desta quinta-feira, 25, visando a estreia na Série B do Brasileirão, neste sábado, 27, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A novidade do dia foi a presença do presidente eleito Paulo Carneiro, que desceu ao gramado, conversou com a comissão técnica e se apresentou aos jogadores.

Durante a atividade, fechada à imprensa, o técnico Cláudio Tencati fez um trabalho tático com os atletas, O comandante realizou ainda um aprimoramento nas jogadas de bola parada. Em seguida, ele divulgou os relacionados para a partida deste sábado (confira abaixo).

Depois da movimentação, a delegação rubro-negra viajou para campinas e, de lá, segue para Ribeirão Preto, onde fará seu último treinamento antes do duelo contra o Botafogo.

Recém-promovidos

Para o embate, o Leão contará duas jovens promessas da base. Recém-promovidos, os atacantes Caíque Souza e Ruan Potó foram duas das novidades na relação de Tencati.

Além deles, o zagueiro Everton Sena, que disputou o Campeonato Paulista pelo Grêmio Novorizontino e desembarcou em Salvador na semana passada, poderá fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra.

O meio Ruy será o único desfalque do time para a largada na Segundona. Ele foi vetado devido a um estiramento muscular na coxa e não seguiu para o interior paulista.

