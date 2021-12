Com premiações no horizonte, Vitória estreia diante do Globo-RN na Copa do Brasil

Mais do que a vaga na segunda fase da Copa do Brasil, Vitória e Globo-RN estreiam na competição nesta quarta-feira, 7, às 18h30 (horário da Bahia), no Barrettão, em Ceará-Mirim, de olho no dinheiro envolvido no jogo.

A vaga para a segunda fase da competição será disputada em partida única. Visitante, o Vitória terá a vantagem do empate para garantir a classificação e embolsar R$ 880 mil.

Se chegar até as oitavas de final, fase em que entram os time que disputam também a Taça Libertadores, o Rubro-Negro terá acumulado R$ 5.030 milhões. Valor que se aproxima dos R$ 6 milhões obtidos pelo Cruzeiro, campeão da última edição do torneio.

Para alcançar esse valor, o Leão vai precisar deixar quatro adversários pelo caminho. Dificilmente a equipe de Ceará-Mirim pensa em ir tão longe na Copa do Brasil, mas nem por isso o jogo tem menos importância financeira para o jovem time, fundado há seis anos.

Caso elimine o Vitória, os donos da casa vão embolsar R$ 500 mil. Parte do possível dinheiro da classificação já tem destino certo: o torcedor.

Antes do duelo contra o Rubro-Negro, o presidente do Globo, Marcone Barreto, anunciou uma promoção para a partida. Caso a equipe avance de fase, R$ 150 mil do prêmio recebido serão distribuidos entre os primeiros 5 mil torcedores que comprarem ingressos. A medida foi tomada com objetivo de quebrar o recorde de público do estádio, que atualmente é de 3.017 pagantes, em partida do campeonato estadual de 2016. A capacidade total do Barretão é de 10 mil torcedores.

Caso o Globo avance, e 5 mil torcedores comprem ingressos, cada um vai receber R$ 30 reais. Se o público for menor, o valor sobe um pouco para aqueles que estiverem presentes no Barrettão.

As entradas para a partida de logo estão sendo comercializadas a preços entre R$ 10 e 20, o que garantiria lucro para os torcedores em caso de triunfo do Globo-RN.

Sem poupar

Vagner Mancini não tem poupado jogadores nas primeiras partidas de 2018. No começo da temporada,a o treinador avisou que não o faria devido ao elenco enxuto do Leão.

Nesse caso, não vai ser nesta quarta, em jogo único da Copa do Brasil, que o treinador deve dar descanso para algum jogador. Mancini vai entrar em campo com força máxima, dentro das opções que tem para escalar.

Presença garantida no time, o lateral Juninho, que tem jogado de meia neste ano, falou sobre a estreia na competição e o adversário de logo mais.

“Muda um pouquinho. A gente vai mudar a chave porque agora entra na Copa do Brasil. (...) Tem que estar atento a tudo. A gente já enfrentou a equipe do Globo. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá”, avaliou o atleta.

Vitória e Globo se enfrentaram na estreia do Leão nesta temporada, pela Copa do Nordeste, com triunfo rubro-negro por 2 a 1.

