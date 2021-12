Com poucas mudanças, Leão se prepara para estreia na Série B

São 25 dias desde a última vez que seu torcedor viu o Vitória em campo. Depois da eliminação na Copa do Nordeste, diante do Ceará, com empate em 2 a 2, no Barradão, o Leão saiu de cena do futebol profissional. Numa espécie de retiro espiritual na Toca, o elenco apenas treinou.

A diretoria, que prometera uma reformulação, também pouco trabalhou. Trouxe um jogador e dispensou três.

Afinal, o que mudou no Rubro-Negro para o retorno aos gramados, no próximo sábado, contra o Sampaio Corrêa, em casa, na estreia da Série B? Quase nada, pelo menos na estrutura da equipe.

O técnico Claudinei Oliveira não conta mais com o lateral direito Nino Paraíba, o meia-atacante Willie e o centroavante Neto Baiano, todos emprestados. De novidade, o treinador tem só o lateral esquerdo Diego Renan, mas, por enquanto, sem esperança de contar com o ex-vascaíno, que não atua desde novembro.

Na ala direita, o Leão deve estrear com o improviso de Luiz Gustavo, que atua como volante e zagueiro. Com poucos recursos ofensivos, o versátil atleta será responsável pela cobertura do meia-atacante Vander, além de ajudar a defesa, que não sofre outras mudanças em comparação ao último jogo: o prata da casa Ramon continua ao lado de Ednei. Durante a preparação, Maracás, outro zagueiro das categorias de base, foi constantemente testado, mas não deve ser titular sábado.

A grata surpresa Fernando Miguel continua no gol. No lado esquerdo, o contestado Mansur permanece, pelo menos até Diego Renan recuperar ritmo de jogo.

Correção de erros

Ritmo, aliás, pode faltar ao Vitória, mas nada que atrapalhe o desejo de 'voar' na Segundona. Pelo menos, é o que garante o meia Jorge Wagner.

"Nestes dias, treinamos muito e tivemos a oportunidade de corrigir alguns erros que cometemos. Foi muito bom, principalmente para preparar a parte psicológica. Temos que deixar para trás o que passou e que sirva como aprendizado. Todo jogador gosta de atuar, e não vou dizer que foi bom ficar de fora assim. Quando passamos um período muito longo, perdemos um pouco o espírito de competitividade e ritmo. Porém, aprimoramos a parte física e pudemos assimilar a filosofia do treinador", disse o capitão.

"Temos uma expectativa muito grande neste campeonato, e a concentração e o empenho superam este ritmo. Já queremos dar a resposta ao torcedor no primeiro jogo", garantiu Jorge Wagner.

Ele compõe um setor que inspira dúvidas ao treinador. Quatro atletas disputam três vagas. Jorge Wagner e Vander permanecem intocáveis. Nas últimas semanas, Claudinei avaliou diversas opções.

No triunfo por 2 a 0 sobre o Leônico em jogo-treino, sábado, formaram o meio-campo Amaral, Dakson, Jorge Wagner e Escudero. Porém, Flávio foi testado na terça-feira, 5, no lugar de Dakson e deve continuar.

O grande desafio do técnico é escalar Escudero e Jorge Wagner juntos, pois ambos atuam no mesmo setor. O argentino está mais recuado, como um terceiro volante. Elton fica isolado na frente. Outro atacante, Rogério, está machucado.

