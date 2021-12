Com portões fechados, Vitória faz treino tático antes de duelo pelo Nordestão

Com tudo dando certo dentro de campo neste início de 2020, o elenco do Vitória participou de um treino coletivo na Toca do Leão, nesta sexta-feira, 14, como preparação para o duelo contra o Frei Paulistano, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Os trabalhos foram comandados, mais uma vez, com os portões fechados.

O técnico Geninho aproveitou as atividades do dia para realizar experiências na equipe em toda os setores da equipe. O treinador promoveu um treino coletivo buscando aprimorar ações de jogo e corrigir alguns erros táticos.

Assim como na quinta, 13, os únicos desfalques no treino foram Alisson Farias, em recuperação de lesão na panturrilha e Felipe Garcia, Gabriel Furtado e Ruan Levine, em processo de transição.

De acordo com a assessoria do clube, os atletas em processo de transição seguem evoluindo e devem estar à disposição de Geninho contra o CRB, dia 27 de fevereiro, também pela Copa do Nordeste.

O grupo de jogadores volta a se reapresentar na manhã de sábado, 15, para mais um dia de treinos. Vitória e Frei Paulistano se enfrentam no domingo, 16, às 16h, no Barradão.

O Rubro-Negro é o 2º colocado do Grupo B com cinco pontos conquistados. A liderança é do Confiança, que tem sete. Os quatro primeiros clubes de cada grupo avançam às quartas de final.

