Com pior campanha da história, Vitória tem retorno tranquilo

Não fosse pela imprensa, a equipe do Vitória teria passado despercebida pelo aeroporto de Salvador. Atletas e comissão técnica chegaram na tarde desta sexta-feira, 9, do confronto contra o São Paulo, que o time perdeu por 2 a 0.

Alvo de críticas pelos torcedores, a campanha ruim do Rubro-Negro não é apenas a pior do Campeonato Brasileiro: é a pior da história do Vitória desde 1972, quando o time começou a participar da competição no formato não-regionalizado.

Ainda assim, não houve protestos nem manifestantes no aeroporto: nas redes sociais, alguns grupos de torcedores se organizam para pedir a saída da diretoria no próximo jogo do Vitória em casa, no domingo, 11, às 16h, no Barradão.

Com o preço de ingressos mais caro – a meia entrada passou a ser comercializada a R$ 20, e não R$ 10 – houve descontentamento por parte da torcida, que acusou o clube de afastá-la do estádio no momento de crise.

Alguns torcedores, inclusive, defendem que o confronto de domingo aconteça sem a presença de público. “Temos que colocar público zero no jogo do Barradão. Vamos mexer no bolso deles”, disse no Twitter o rubro-negro Cleivson Santos.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa afirmou não ter a parcial de vendas de ingressos para o jogo.

Treino

A equipe titular que atuou contra o São Paulo foi liberada e teve o dia de folga, mas os reservas participaram de atividades na Toca, nesta sexta, com Alexandre Gallo.

Ele comandou um treino técnico, que contou com a presença do meia Pisculichi e do atacante André Lima. Os dois, que vêm de problemas físicos, participaram normalmente.

Os atletas iniciaram a concentração na noite desta sexta e fazem o último treino antes do jogo na manhã deste sábado, 10.

Segundo Gallo, a concentração foi antecipada porque a ideia é descansar mais o grupo, já que o time titular jogou na quinta, 8, viajou cedo para Salvador nesta sexta e já volta a atuar no domingo.

Ba-Vi sub-20

Bahia e Vitória fazem neste sábado, às 17h, em Pituaçu, o jogo de ida da semifinal do Baianão Sub-20. A vantagem dos resultados equivalentes, por ter feito melhor campanha, é do Bahia.

