Com Pedro Ken de volta, Vitória treina em Atibaia-SP

O Vitória deverá ter mesmo o reforço do meia Pedro Ken na partida do próximo sábado, 18, fora de casa, contra o Joinville, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de ter desembarcado em São Paulo e de ter se reintegrado ao elenco rubro-negro, o camisa 8 do Leão, então recuperado de uma lesão muscular que o deixara de fora das últimas três partidas, participou normalmente das atividades com bola na manhã desta segunda-feira, 12.

"Ocorreu tudo bem", assegurou o meia, depois do treino. Debaixo de muita chuva, Ken participou de um trabalho tático de posse de bola com Uelliton, Marcelo Nicácio, Willie, Fernando Bob, Mansur, Rodrigo Mancha, Léo, Mineiro, Arthur Maia e Douglas.

Poupados da atividade, Marquinhos, William, Elton, Michel, Victor Ramos, Gabriel, Gilson e Nino não desceram para o campo de treino e fizeram apenas um trabalho de reforço muscular.

Para o duelo contra o JEC, além de Pedro Ken, o rubro-negro baiano terá também o retorno de Willie, que havia cumprido suspensão contra o Guaratinguetá. Nesta terça-feira, 13, o técnico PC Gusmão comandará treinos em dois turnos.

Disputa acirrada - A duas rodadas do final da Série B, somente o Goiás garantiu o acesso à primeira divisão. Em quarto lugar, o Vitória soma 69 pontos e briga diretamente com o São Caetano, quinto colocado, com 57, com o Atlético-PR, terceiro, também com 69, e com o Criciúma, que é o segundo, com 71 pontos ganhos.

Depois do jogo com o Joinville, o time baiano receberá o Ceará no Barradão, pela última rodada. Até então, o rubro-negro precisa somar quatro pontos para assegurar a sua classificação. O São Caetano pega o Goiás em casa e termina a Série B fora de casa, contra o Guarani; o Atlético-PR pega o Criciúma no Heriberto Hulse e encerra em casa, contra o Paraná; e o Criciúma fecha a sua participação fora de casa, contra o Avaí.

