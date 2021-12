Com pé no Vasco, Gabriel treina como titular no Vitória

Embora as especulações já dêem como certa a ida do zagueiro Gabriel Paulista para o Vasco da Gama, o defensor ainda parece destinado a atuar pelo Vitória em 2013.

É que, na tarde desta quarta-feira, 13, em treino coletivo comandado pelo técnico Caio Júnior, o jogador treinou entre os titulares e poderá ser escalado no jogo do próximo sábado, 16, contra o Botafogo-BA, no Barradão, pela estreia do Campeonato Baiano.

O Vitória ainda não oficializou a transação envolvendo o jovem zagueiro de 22 anos, mas o próprio Gabriel Paulista já teria falado em entrevistas como jogador do Cruzmaltino.

Uma vez que Victor Ramos, que sofre de uma lesão de grau 1 na coxa esquerda, foi vetado pelo departamento médico rubro-negro, Gabriel formou dupla de zaga com Cardoso.

O time titular foi formado por Deola; Nino Paraíba, Cardoso, Gabriel Paulista e Mansur; Michel, Luiz Alberto, Escudero e Renato Cajá; Maxi e Marcelo Nicácio.

Antes da estreia no Baianão, o elenco rubro-negro ainda volta ao batente na tarde desta quinta-feira, 14, e na sexta-feira, 15, na Toca do Leão.

