Com passado de carrasco do Leão, Rogério deseja títulos

Rebaixado pelo Botafogo em 2014, o atacante Rogério foi apresentado oficialmente na quinta, 8, comentando o retrospecto de vilão. Agora, como rubro-negro, ele promete o mesmo empenho, principalmente no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

"É um ano novo e um novo clube. Eu falo que estou em casa aqui. Todas as vezes em que joguei contra o Vitória, eu sempre atuei bem e fiz gol. Agora quero fazer isso jogando do lado de cá. Quero demonstrar tudo (que fiz) quando comecei no Náutico e quando joguei no Botafogo. A motivação da gente está sendo boa, não só a minha como a dos meus companheiros que estão se dedicando no dia a dia da pré-temporada", lembrou o atleta de 24 anos.

De fato, Rogério gostava de fazer gol no Leão. Dos três jogos contra o Vitória, o atleta balançou a rede em três oportunidades. Ano passado, marcou quando defendeu o Botafogo. Em 2011, havia feito outros dois gols, ainda a serviço do Náutico, pela Série B.

Empolgado, Rogério quer esquecer o rebaixamento pelo Botafogo e, de preferência, conquistar títulos pelo Vitória. "Passei muita dificuldade, ano passado. Já dois anos atrás, o Náutico desceu, e o Botafogo também. Então, esse ano, eu tenho meta de ser campeão com o Vitória. Não desmerecendo as outras equipes, quero ser campeão se possível dos três campeonatos", completou.

Jogo-treino

Para o confronto diante do Leônico, no próximo domingo, às 9h, não haverá acesso para a torcida, que ficará no suspense sobre o novo time. Na quinta, 8, o Vitória voltou a treinar em dois turnos. Sentiram desconforto muscular o recém-chegado zagueiro Saimon e o goleiro Gatito. Ambos foram poupados, mas não preocupam.

Nesta sexta, 9, o grupo se reapresenta à tarde, com o meia-atacante Vander, que fez exames após fracassar sua ida ao Náutico. Todos os atletas estão concentrados.

