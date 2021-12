Com os portões fechados, Vitória faz trabalho tático e treina pênaltis

Às vésperas do confronto contra o Vasco, pela 3ª fase da Copa do Brasil, Argel Fucks fechou o treino Vitória pelo segundo dia seguido, na manhã desta quarta-feira, 8, e realizou atividades específicas pensando no adversário carioca.

O treinador comandou treino tático e voltou a fazer experiências na formação do time. O time titular para o jogo contra o Vasco ainda é um mistério. Além da atividade tática, o grupo ensaiou jogadas de bola parada e ainda treinou cobranças de pênalti.

Depois do treino, delegação embarcou no início da tarde para o Rio de Janeiro. Vitória e Vasco se enfrentam às 19h15, desta quinta, 9, no Estádio São Januário. O jogo de volta será já no próximo dia 15 (quarta-feira), no estádio do Barradão, em Salvador.

O meia Dátolo, que sofreu uma lesão na coxa, não viajou e desfalca a equipe nas duas partidas. O outro desfalque é o zagueiro Fred, que já está recuperado de lesão e treinou normalmente nesta quarta.

Confira lista de relacionados:

Goleiros: Caíque e Fernando Miguel

Laterais: Patric, Euller e Geferson

Zagueiros: Vinícius, Alan Costa e Kanu

Volantes: Zé Welison, Willian Farias, Bruno Ramires e Uillian Correia

Meias: Cardenas, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier

Atacantes: David, Pineda, Kieza, Paulinho e André Lima

