Com objetivos distintos, Vitória e CRB duelam em Maceió

O Vitória entra em campo neste domingo, 18, para enfrentar o CRB, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 16ª rodada da Série B. O Leão vai em busca do primeiro triunfo fora de casa no torneio, já que em oito jogos, perdeu seis e empatou dois.

Para o duelo, o técnico Carlos Amadeu vai ter que mudar a escalação que venceu o Paraná. Nas laterais, Chiquinho e Matheus Rocha vão ceder as vagas para Capa e Van, respectivamente.

Enquanto o Leão busca sair da zona de rebaixamento, o CRB precisa triunfar para se aproximar do G-4. O time alagoano está a apenas três pontos da Ponte Preta, time que abre a zona de acesso.

O duelo em Maceió vai marcar o reencontro do técnico do CRB, Marcelo Chamusca, com o Vitória, clube onde começou o ano.

Histórico

Equilíbrio. Esta é a palvra que define o histórico dos confrontos entre Vitória e CRB. Os times se enfrentaram 17 vezes na história. São oito triunfos do Rubro-Negro, sete dos alagoanos e apenas dois empates, em três competições diferentes: Brasileirão, Série B e Copa do Nordeste.

O Leão marcou 29 gols no total e sofreu 20. A maior goleada do confronto pertence ao Vitória, 7 a 1, em 98, pelo Nordestão. Já o último jogo entre os times foi em 2015 e não teve gols.

