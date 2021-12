Com o time B, Rubro-Negro vence o Confiança por 3 a 1

Missão dada é missão cumprida. Risco ou aposta, o técnico Ney Franco deu uma carta de crédito para a garotada rubro-negra e não saiu decepcionado de Sergipe. O Leão, atuando com o que tem de melhor na base, venceu o Confiança, fora de casa, por 3 a 1, tirando a zica da goleada sofrida na primeira rodada do Nordestão.



Com o resultado, o Leão soma seus primeiros três pontos e sai da lanterna, assumindo a terceira posição com a mesma pontuação do líder América-RN e do Sergipe, adversário do próximo domingo, também no estado vizinho. Os dois concorrentes se enfrentam nesta quinta-feira, 23, em Natal.



Baixa



Antes mesmo do apito inicial, o técnico Ney Franco foi obrigado a substituir um atleta ainda no hotel. Neto Coruja, que deveria ser um dos experientes do grupo, foi cortado. Mas, desta vez, não foi joelho, coxa, tornozelo ou dores musculares, como de costume. O vilão do volante foi uma febre. No seu lugar, entrou o desconhecido prata da casa José Welison.



O Leão começou diferente do visto na primeira rodada. Ao invés da lentidão, o time entrou com velocidade, principalmente nas investidas de Willie, o nome do primeiro tempo. Após três jogadas, o arisco camisa 7 conseguiu marcar o dele.



Porém, sejam titulares ou reservas, a zaga segue o ponto crítico do Vitória. Novamente a defesa vacilou e deixou o zagueiro Henrique livre para empatar um duelo que parecia fácil. "Deixamos equilibrar o jogo, mas não podemos sair sem esta vitória hoje", disse Willie no final do primeiro tempo.



O problema é que o Leão entrou contra outro adversário no segundo tempo: condicionamento físico. A correria se transformou em pancadaria vinda da parte rubro-negra, que desceu a lenha, mas o juizão preferiu aliviar para os atletas visitantes.



Mesmo sem ritmo, não faltou determinação da turma observada pelo técnico Ney Franco. Arthur Maia, quem diria, foi bem. Ele cruzou para Vinicius marcar contra, aos 24. Outra grata surpresa foi o ex-desconhecido José Welison, que fez um golaço aos 29.

