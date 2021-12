Com novos reforços, Vitória faz treino técnico-tático na Toca do Leão

Com as presenças dos recém-contratados João Victor e Negueba, o elenco do Vitória treinou na manhã desta sexta-feira, 6, na Toca do Leão. O Rubro-Negro só volta a campo no próximo dia 14 (sábado), quando enfrenta o Guarani, às 16h30, no Barradão, pela 22° rodada da Série B.

Na atividade sob o comando de Carlos Amadeu, que não esteve presente no CT na quinta, 5, o grupo de jogadores realizou treino técnico e um coletivo tático em campo reduzido.

As novidades foram o zagueiro João Victor e o atacante Negueba anunciados como novos reforços na quinta. Eles chegam ao clube vindos do Santa Cruz (PE) e Globo (RN), respectivamente. Apesar de participarem da movimentação, os recém-contratados ainda não assinaram com o Rubro-Negro.

Quem voltou a ficar à disposição foi o meia Ruy, que, recuperado de uma lesão muscular, treinou normalmente com o restante do elenco. Já o lateral-direito Van iniciou o trabalho de transição.

Após os trabalhos, os atletas foram liberados e só retornam aos treinamentos na manhã da segunda, 8.

