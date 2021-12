Com novo visual, Ney Franco promete novidades no Vitória

Com a barba crescida e uma fisionomia de felicidade, o técnico Ney Franco foi a personificação das férias bem curtidas. Porém, o treinador garante que não retorna em câmera lenta e está pronto para transformar 2014 numa extensão do empolgante ano anterior.

"Até o visual mudei. Aproveitei a família, viajei pela Europa e até conheci o Papa. Estou com a bateria recarregada para começar um projeto vitorioso. Estou com muita vontade de voltar ao batente", se despediu Ney Franco, que parou o carro para conversar rapidamente.

De fato, Ney Franco chegou mostrando serviço. Após reunião com o presidente Carlos Falcão e com o diretor Raimundo Queiroz, o treinador aprovou a vinda do atacante paraguaio Pablo Zeballos, que deve ser anunciado nos próximos dias.

Na última terça-feira, 6, além da barba e empolgação Ney Franco, apenas duas novidades. O zagueiro Dão e o volante Lucas Zen foram as únicas caras novas no elenco 2014. Ambos fizeram exames médicos e serão apresentados oficialmente nesta quarta-feira, 8.

Com a camisa de treino, Zen se mostrou contente. "Estou empolgado em mostrar meu futebol no Vitória e conhecer os novos colegas", resumiu.

Presentes

Ney Franco contou com a presença de 27 atletas na reapresentação. Entre os principais jogadores, apenas Dinei, Renato Santos e o meia Escudero não compareceram. Entretanto, todos justificados. Dinei e Renato foram liberados para resolverem problemas particulares.

No caso de Escudero, o argentino continua na sua terra natal terminando a papelada para rescisão de contrato com o Boca Juniors. Seu retorno está marcado para amanhã e sua reapresentação só acontece na quinta-feira.

