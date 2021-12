Com novo técnico, Vitória busca recomeço contra Atlético-GO

O jogo entre Atlético-GO e Vitória, neste domingo, 26, às 16, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, já é a 24ª partida do Rubro-Negro baiano em 2019. Difícil acreditar que nessa altura da temporada o time parte para mais um recomeço. O motivo da vez é a estreia do novo treinador, Osmar Loss, que tem a missão de salvar a temporada do Leão.

Esse início de ciclo vivido por Loss talvez seja o mais complicado do time até aqui. O Leão inicia a quinta rodada da Série B na zona de rebaixamento. A competição é a mais importante no calendário rubro-negro, e o objetivo, por enquanto, ainda é conseguir o acesso para a primeira divisão.

Outros momentos de recomeço foram vividos nesse primeiro semestre de 2019. O 'legítimo' teve Marcelo Chamusca como protagonista. Ainda em março, troca no comando técnico e lá vai o Vitória iniciar uma nova jornada, dessa vez sob o comando de Cláudio

A eleição de Paulo Carneiro também trouxe ares de retravo. O que não mudou em nenhum desses casos foi o resultado final. Mudança após mudança, recomeço após recomeço, o time seguiu sem conseguir resultados satisfatórios dentro de campo. A esperança do torcedor é de que esse novo início traga um final feliz na temporada.

Na última entrevista coletiva antes do jogo, o meia-atacante Felipe Garcia falou um pouco sobre como foram os primeiros passos desse recomeço sob a batuta de Osmar Loss.

“São poucos dias de trabalho, mas dá para ver alguns pontos do que ele acha importante. O equilíbrio é um deles, e a gente já vem trabalhando há algum tempo nisso. Treinamos bem essa semana para ter forças para enfrentar o Atlético-GO”, comentou o jogador.

Mudanças

Como em cada um dos outros recomeços, o time titular vai passar por mudanças. Alterações no onze inicial já eram esperadas desde o primeiro treino de Osmar Loss, e se tornaram certezas depois da lista de relacionados que foi divulgada na sexta-feira. O técnico deixou Matheus Rocha fora da convocação e não levou nenhum lateral-direito de origem para Goiânia. A tendência é que o zagueiro Ramon ou volante Matheus Farinha atuem improvisados na posição.

Por falar em zagueiros, Zé Ivaldo foi regularizado na sexta-feira e relacionado pela primeira vez, mas o nome de Dedé não apareceu na lista. Ele ainda não estreou, mas ficou no banco de reservas na última partida. Em comunicado, a assessoria rubro-negra deixou claro que os jogadores não apareceram na lista por opção técnica de Osmar Loss. Confira a provável escalação rubro-negra na ficha técnica.

Outro ponto que chamou atenção entre os relacionados foi a presença do meia Ruy. Ele está recuperado de lesão e apto a participar de seu primeiro jogo na Série B. O retorno do meia foi comemorado pelos colegas time.

“A gente está falando de um jogador acima da média, de muita qualidade técnica, que acha muito passe entrelinhas. É um ganho que a gente tem em nosso time”, avaliou Felipe Garcia no encerramento da preparação do time.

