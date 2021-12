Com novo goleiro, Vitória treina em dois turnos na Toca do Leão

Recém-contratado, o goleiro Martin Rodriguez realizou seu segundo treino com o elenco do Vitória nesta terça-feira, 25, na Toca do Leão. Apesar de já estar integrado ao grupo, o arqueiro ainda aguarda regularização para ser anunciado oficialmente. Os trabalhos ocorreram no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura e foram realizados em dois turnos.

Pela manhã, o treinador Osmar Loss deu início às atividades com uma atividade voltada para o toque e a posse de bola. À tarde, o elenco fez um treino técnico-tático com foco na organização defensiva e ofensiva. Por fim, os meias e os atacantes do elenco trabalharam a pontaria com chutes de fora da área e com bola rolando.

Após se recuperar de lesão, o atacante Felipe Garcia voltou a se queixar de um desconforto e foi poupado dos trabalhos. Outros que desfalcaram a preparação foram o volante Léo Gomes e o atacante Wesley, ambos no departamento médico. Enquanto o primeiro acusou um problema na panturrilha, o segundo teve uma entorse no joelho.

O primeiro compromisso do Vitória na retomada da Série B será dia 9 de julho, às 19h15, no Barradão, contra o Cuiabá (MT), válido pela nona rodada.

