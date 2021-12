Com novo comando, Vitória busca reação contra o CRB

A derrota para o Atlético-PR no último sábado, 20, mexeu com as estruturas do Vitória. Devido a um suposto mal estar generalizado com os jogadores, o técnico Paulo César Carpegiani e o seu auxiliar, Rodrigo Carpegiani, entraram em acordo com a diretoria do clube e deixaram a Toca do Leão.

Na noite desta terça-feira, 23, contra o CRB, em Maceió-AL, para voltar a vencer e para se manter firme na briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro jogará pela primeira vez no torneio sob o comando de Ricardo Silva, então efetivado como novo treinador do Leão.

Com 63 pontos ganhos, o time baiano ocupa a terceira colocação e está a dois pontos do líder Criciúma e a um ponto do vice-líder Goiás. Em quarto lugar está o Furacão, com 58 pontos. Fora do G-4, o São Caetano, adversário do Vitória da próxima sexta-feira, 26, é o quinto, com 57. Já o alvirrubro alagoano briga para não cair: é o 16º colocado, com 30 pontos, dois a mais que o Guaratinguetá, 17º e primeiro time na zona de descenso.

Para a partida em Maceió, Ricardo Silva não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, ainda em recuperação de lesão muscular. O lateral-esquerdo Gilson se machucou no jogo contra o rubro-negro paranaense e também acabou vetado. Já o atacante William cumpre suspensão e também está fora. Pelo CRB, o técnico Roberval Davino não poderá contar com o atacante Edson, suspenso. Já o zagueiro Filipe volta ao time após ter cumprido suspensão.

Em noite de rodada cheia, a terça-feira que marca a 32ª rodada tem ainda os duelos Atlético-PR x Guarani, Goiás x ASA, Criciúma x Barueri, São Caetano x Ipatinga, América-RN x Joinville, Guaratinguetá x ABC, América-MG x Boa Esporte, Ceará x Paraná e Bragantino x Avaí.

CRB - O técnico Roberval Davino terá a volta do zagueiro Filipe, que retorna ao time depois de ter cumprido suspensão no duelo contra o Joinville, jogo em que o alvirrubro saiu derrotado, de virada, por 3 a 1.

O treinador ainda tem à sua disposição o volante Mineiro e o zagueiro Rodrigão, que, recuperados de lesões, voltaram a treinar com bola e viraram opções para a partida.

As maiores dúvidas são o volante Roberto Lopes e o atacante Denílson, que ainda serão reavaliados pelo departamento médico para saber se terão condições de participar do confronto. Já o atacante Edson, suspenso, não joga.

Com uma campanha ruim na Série B, o CRB tem apenas 32,3% de aproveitamento: venceu oito partidas, empatou seis e perdeu 17. Para tentar afastar o risco de rebaixamento, o time alagoano ainda pega o Ipatinga, o Barueri, o Paraná, o Ceará, o Guarani e o ASA.

Vitória - As duas principais baixas no time de Ricardo Silva são as ausências de Victor Ramos e de Gilson, ambos afastados por causa de lesões musculares. Na zaga, o treinador deve lançar mão de Josué; na ala esquerda, Mansur recebeu liberação da Seleção Brasileira especialmente para atender à necessidade do Leão.

Já o atacante William recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-PR e terá que cumprir suspensão. Marquinhos, Willie e Dinei brigam por uma vaga para formar dupla de ataque com Elton.

No meio campo, a julgar pelas preferências de Ricardo Silva quando da fase final do Campeonato Baiano, momento em que assumira o comando técnico do time como interino, Tartá pode ganhar nova oportunidade como titular e voltar a ser um dos responsáveis pela armação de jogadas, ao lado de Pedro Ken.

Com 67,7% de aproveitamento na Série B, o Vitória já venceu 19 partidas, empatou seis e perdeu outras seis. Para seguir em busca do acesso e do título, o rubro-negro ainda enfrenta, na sequência, o São Caetano, o Bragantino, o América-MG, o Guaratinguetá, o Joinville e o Ceará.

