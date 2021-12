Com novo ataque, Vitória encara Atlântico de olho na liderança

Passados três jogos com a mesma escalação, o Vitória vai apresentar mudanças no time titular que enfrenta o Atlântico nesta tarde, às 16h, no Estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

Diferentemente do que tem acontecido em muitos clubes do Brasil, as mudanças não serão para poupar jogadores, mas por perda de peças. Vagner Mancini se viu obrigado a mudar o time, com ênfase no ataque, após as saídas de Kieza e Tréllez. Wallace também deu adeus nesta semana.

Kieza, que vinha atuando como atacante pelo lado esquerdo, acertou sua ida ao Botafogo. Já o centroavante Tréllez fechou ontem com o São Paulo, que pagará R$ 6 milhões ao Vitória por 70% dos direitos do colombiano. O contrato será de quatro anos e, caso ele não seja vendido nesse período, o Tricolor paulista ainda terá de pagar mais R$ 2 milhões ao Leão. Se houver a venda, o Rubro-Negro fica com uma parte do valor do negócio.

O substituo de Kieza hoje deverá ser Denilson, que entrou em seu lugar no decorrer das últimas duas partidas. O jogador ainda foi titular, e marcou dois gols, no jogo-treino contra o próprio Atlântico durante a pré-temporada da equipe. A outra opção é promover a estreia de Rhayner, que foi apresentado na última sexta-feira e se disse pronto para entrar em campo. "Se Mancini optar por mim, vou estar preparado para dar meu melhor", disse o quinto reforço do Leão no ano.

Eles podem até atuar juntos, com Denilson como comandante de ataque na vaga de Tréllez e Rhayner pela esquerda. Uma alternativa diferente é escalar o centroavante de origem André Lima.

Já Wallace, que estava no Leão emprestado pelo Grêmio, assinou com o Göztepe, daTurquia. Neste caso, não há mistério quanto ao seu substituto. Bruno Bispo deve assumir a posição. Além dele, Mancini conta apenas com dois nomes para o setor: Léo Xavier, recém-promovido da base, e Ramon, lesionado.

Os demais jogadores devem ser os mesmos que vinham sendo escalados pelo treinador rubro-negro, já que Mancini deixou claro que ainda não é possível montar um rodízio devido ao número reduzido de atletas no elenco.

Líder do Baianão, com quatro pontos e um tento de vantagem no saldo de gols, o Rubro-Negro visita justamente o lanterna da competição.

O Atlântico acumula duas derrotas nas duas vezes que entrou em campo pelo estadual. A equipe treinada por Ricardo Silva, técnico vice-cam peão da Copa do Brasil com o Vitória em 2010, marcou dois gols e sofreu cinco.

Essa é a segunda participação do Atlântico na primeira divisão do Baiano. Em 2017, o time terminou em nono.

adblock ativo