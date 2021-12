Com novidades, Vitória visita o Sport para tentar sair do Z-4

Neste sábado, 7, às 20h30, o Vitória vai entrar em campo pela sétima vez na Série B de 2019. O adversário será o Sport, na Ilha do Retiro. Nos seis jogos já disputados, o Rubro-Negro utilizou 29 jogadores, quase três times diferentes, e adivinhe só torcedor, o número vai aumentar.

Osmar Loss relacionou Van e Felipe Gedoz para a peleja de logo mais. O lateral será titular e o meia deve entrar no decorrer da partida. As informações foram passadas pelo próprio treinador, em entrevista coletiva no final da semana.

“Existe a possibilidade de ele (Van) estrear, assim como o Matheus Rocha, que evoluiu nos seus treinamentos. Se achar que estão seguros, é uma tendência ter o jogador da posição. (...) Gedoz vem com pouca atividade no último ano, não teve frequência de atuação de um atleta titular, então os cuidados têm de ser um pouco mais minuciosos. Foram atletas que apresentaram evolução positiva nessa semana”, explicou Loss.

Apesar do treinador também elogiar a evolução de Matheus Rocha, o jogador emprestado pelo Palmeiras voltou a ficar fora da lista de relacionados. Situação que praticamente confirma Van no onze inicial. Com a estreia do ex-jogador do Bahia de Feira, o Leão volta a ter um lateral de ofício depois de três jogos.

Esse é o grande trunfo do Vitória para tentar se recuperar na Série B. Com Dudu Vieira improvisado nos últimos dois jogos, o time sofreu três gols, todos no setor debilitado. Contra o Bragantino, inclusivo, ficou nítido como o time paulista forçava as jogadas naquele lado do campo, explorando ao máximo as limitações defensivas do Vitória.

Van foi destaque no Campeonato Baiano e inicia na Toca do Leão seu maior desafio da carreira. Ainda assim, aos 28 anos, garante que tem experiência suficiente para ajudar a resolver os problemas defensivos do Rubro-Negro.

“Espero passar até um pouco para meus colegas. Futebol não tem bicho de sete cabeças. Quem nasceu com o dom pode certeza que dentro de campo tem muito a mostrar. (...) A ansiedade bate, mas quando a bola rola, tem que tudo dar certo”, comentou.

Apesar de toda essa preocupação defensiva, ao se apresentar para o torcedor, o lateral fez questão de reforçar a vocação ofensiva. Ele disse ainda que tem o aval de Osmar Loss para participar de jogadas no campo de ataque, quando o time tiver a posse de bola.

“O professor, na formação que propõe, me deu total liberdade para tentar minhas arrancadas. É meu forte também. Ele me deu total liberdade. Pode ter certeza que amanhã (sábado) vou fazer isso mesmo”, disse Van, autor de um gol no Campeonato Baiano.

Gedoz

Caso entre mesmo no decorrer do jogo, Felipe Gedoz também traz pontos positivos para o time, mas vai precisar superar a falta de ritmo. O meia disputou uma partida pela última vez em novembro do ano passado. A última atuação de destaque está ainda mais distante, em 2017, quando apareceu como novidade no Atlético-PR.

De qualquer forma, algum reforço de qualidade no meio de campo Osmar Loss deve ter para enfrentar o Sport, já que Ruy deve enfim ser titular. O meia entrou no decorrer dos últimos jogos porque ainda não estava pronto para jogar mais de 45 minutos, situação que mudou depois de mais uma semana livre para treinamentos.

O Rubro-Negro começa a sétima rodada na penúltima posição, mas um triunfo praticamente garante o time fora do Z-4, já que alguns rivais da parte inferior da tabela vão protagonizar confrontos diretos. Por outro lado, uma derrota do Leão combinada com triunfo do América-MG faz o time ficar com a lanterninha da competição.

