Com novidades, Vitória se reapresenta após 11 dias de folga

O zagueiro Ruan Renato, contratado há 11 dias, foi a principal novidade da reapresentação do elenco rubro-negro após a folga da Copa do Mundo. O atacante Erick, que vem do Braga (POR), esteve na Toca do Leão para realizar exames médicos. O jogador de 20 anos deve assinar contrato de empréstimo por um ano.

Já o lateral Bryan, que tinha uma contusão muscular, participou normalmente do treinamento comandado por Vágner Mancini. Os volantes Uillian Farias e Fillipe Souto, por sua vez, seguem no departamento médico, assim como o lateral Juninho. Neílton, com dores no tornozelo, foi poupado.

O Rubro-Negro volta a jogar em 18 de julho, contra o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro.

