Com novidades, Vitória recebe CRB de olho no topo da tabela no Nordestão

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 24, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste e vai receber o CRB, no Barradão. A partida, que começa às 19h30, vai marcar duas estreias pelo lado do Leão. O zagueiro Marcelo Alves e o lateral-direito Raul Prata vão para campo pela primeira vez com a camisa vermelha e preta.

Os reforços treinam na Toca desde o começo do mês, já ficaram como opção no banco de reservas em alguns jogos, e agora vão debutar pelo novo clube. A informação veio do técnico Rodrigo Chagas, que antecipou as mudanças após o treino de terça, 23.

“Dentro do que tínhamos planejado, possivelmente teremos a estreia do Raul e do Marcelo nesse jogo”, disse o treinador do Vitória.

Aos 23 anos, Marcelo foi revelado pelo Madureira e entre 2020 e 2021 defendeu o Vasco em 14 jogos da Série A. O zagueiro deve ficar com vaga de João Victor, que até então é o único jogador a estar em campo durante todos os 720 minutos da temporada (mais acréscimos).

Na lateral-direita a chegada de Marcelo Prata também dá descanso a outro atleta bastante utilizado nesse início de época. Van foi titular em sete dos oito jogos disputados pelo Leão até agora.

As entradas de Marcelo e Raul, no entanto, podem se tornar definitivas, já que João Victor e Van estão longe de serem unanimidades em suas posições. O número alto de partidas dos dois está mais ligado a falta de concorrência nos setores, que ao desempenho deles. Até por isso, a diretoria foi ao mercado em busca de contratações, que agora ganham a chance de se provarem reforços.

Aposta

Outra novidade na escalação vai ser a presença de Ruan Nascimento entre os titulares. O meia-atacante de 19 anos estreou entre os profissionais ano passado. Na atual temporada, ele jogou apenas 16 minutos contra o Unirb, no Campeonato Baiano, mas foi suficiente para fazer um dos gols do Leão no empate em 3 a 3.

Se realmente for para campo, Ruan Nascimento vai atuar mais centralizado, com a missão de organizar o ataque rubro-negro. Só nesse começo de temporada a função já foi exercida por Fernando Neto, Eduardo e Gabriel Santiago. Todos lesionados. No fim de semana Rodrigo Chagas tentou escalar Vico por ali, mas aparentemente o treinador não gostou do resultado.

“É visto por todos a necessidade de um meia. Até quando a gente tinha, achou nossa solução dentro de casa com Gabriel Santiago, com a lesão dele temos alguns jogadores que a gente está tentando ver como é o comportamento”, explicou Rodrigo Chagas, que disse ainda já ter usado Ruan Nascimento nessa posição em jogos da divisão base.

“Ruan Nascimento já jogou muitas vezes comigo nessa função no sub-20, e vai ser nossa aposta para o jogo agora contra o CRB. [...] É um jogador de uma qualidade técnica muito boa, que consegue jogar tanto por dentro quanto por fora”, completou o técnico.

Outras opções para exercer a função de organizador do time são Soares, Alisson Farias, Matheus Tenório e Maykon Douglas, mas esses correm por fora na disputa pela vaga.

O adversário

Com sete pontos nos quatro primeiros jogos, o Vitória terá pela frente, um time com campanha igual. O CRB também venceu duas partidas, empatou uma e perdeu uma vez na competição regional.

Os alagoanos estão invictos há quatro jogos na temporada, mas ainda não venceram como visitantes em 2021. Já o Leão sustenta seis partidas de invencibilidade na Toca, palco da partida.

