Com novidades, Vitória busca triunfo diante do São Bento

Após mais uma semana conturbada e de mudanças dentro da Toca do Leão, o Vitória volta a campo neste sábado, 18, diante do São Bento, às 16h30, no Barradão, pela 4ª rodada da Série B, em busca do segundo triunfo no Brasileirão para voltar a se aproximar do G-4. E para esta partida, o técnico Cláudio Tencati promoverá diversas mudanças na equipe que foi derrotada pelo Guarani na última segunda-feira, 13.

A primeira alteração será no gol. Titular nas três primeiras partidas da competição nacional, o goleiro Caíque foi afastado do time principal e será substituído por Ronaldo ou Lucas Arcanjo.

“Ele é da casa, sofre uma pressão. Houve um peso emocional, um peso geral dentro da equipe. Não tínhamos como sustentar, né? A gente optou por mudar”, revelou Tencati em entrevista coletiva na sexta, 17.

Outra mudança será na zaga. Com a saída de Victor Ramos, Dedé e Ramon brigam pela posição para atuar ao lado de Everton Sena.

Por fim, mais duas entradas no meio de campo. O meia Nickson ganha a vaga de Andrigo, que sequer foi relacionado para o confronto, e o volante Marciel deve estrear com a camisa rubro-negra.

“A criatividade envolve os meio campistas, o qual Nickson deve ganhar uma oportunidade. Vem sempre entrando bem nos jogos e deve ganhar uma vaga de titular. Ao mesmo tempo existe a possibilidade do Marciel. Não definir ainda, mas existe essa possibilidade. Ele é um segundo volante que distribui muito bem o jogo”, completou o treinador rubro-negro.

Independente das alterações, o que Cláudio Tencati mais quer é vencer o jogo para acalmar os ânimos dentro do clube e, para isso, ele pede atenção redobrada aos seus jogadores desde o início do jogo.

“Temos que ganhar o São Bento. Mas como ganhar o jogo? Temos que ter uma saída de bola com qualidade, jogo seguro, aplicar o que a gente treina. Não podemos sofrer golpes para depois correr atrás”, concluiu o comandante.

adblock ativo