Com novidades, Geninho faz ajustes finais para enfrentar o Atlético-GO

Está tudo pronto para a estreia de Geninho no comando técnico do Vitória. Na tentativa de superar o mau momento instaurado após as duas derrotas consecutivas - Guarani e São Bento - o novo técnico do Rubro-Negro encerrou a preparação nesta segunda, 23, para o confronto diante do Atlético-GO com algumas novidades.

Além do meia Felipe Gedoz e do volante Lucas Cândido, que retornam de suspensão, Geninho poderá promover a estreia do zagueiro João Victor, regularizado após ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID). Isso porque, o titular da posição, Everton Sena, desfalca a equipe em decorrência de uma lesão na posterior da coxa.

Na atividade desta tarde, o comandante dividiu o plantel em dois times e realizou alguns ajustes táticos na equipe. Em seguida, os jogadores realizaram um trabalho técnico voltado para o toque de bola. Por fim, Geninho relacionou os atletas que estarão à disposição no duelo desta terça (confira abaixo).

Vitória e Atlético-GO se enfrentam nesta terça, 24, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série B.

