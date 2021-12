Com novidade na lateral, Argel define titulares para jogo decisivo na Copa do Nordeste

O fato do técnico Argel Fucks realizar treino fechado na Toca do Leão, não significa exatamente que todos os detalhes da próxima partida serão guardados a sete chaves. E foi isso que ocorreu nesta terça-feira, 21. Às véspera da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Rubro-Negro fez nesta manhã, a última atividade antes do jogo contra o Sergipe, em Aracaju, e os 11 titulares já foram divulgados.

A novidade fica por conta da entrada de Geferson na vaga de Euller. Assim, o Vitória irá a campo com: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Willians Farias, José Welison, Cleiton Xavier e Gabriel Xavier; David e Kieza. Esse é o mesmo time que venceu e eliminou o Vasco na última quinta pela Copa do Brasil.

O time realizou treino tático em campo reduzido. Depois, Argel orientou os atletas em jogadas de bola parada. A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos da atividade. Para garantir classificação para as quartas-de-final da Copa do Nordeste, basta ao Vitória um empate com o Sergipe.

O técnico Argel Fucks, no entanto, quer o triunfo para conseguir a classificação como 1º do grupo. O Leão pode até se classificar em caso de derrota, mas, sendo assim, precisará ficar de olho em outros resultados, já que na competição regional, que é dividia em cinco grupos, apenas os três melhores segundo colocados avançam de fase. E o Vitória, atualmente, é justamente o terceiro melhor vice-líder.

Sergipe e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (horário da Bahia), no estádio Batistão, em Aracaju (SE).

