Com novas regras, Vitória sonha com vaga na Libertadores

Para quem estava grudado à zona de rebaixamento ao fim da 26ª das 38 rodadas - era o 16º colocado com 29 pontos contra 28 do Inter, em 17º e dentro do Z-4 -, parece um devaneio gritar agora, duas partidas depois, "rumo à Libertadores". Contudo, os acontecimentos dos últimos dias fizeram da utopia um sonho factível.

Primeiramente porque o Vitória vem de dois triunfos convincentes em que marcou seis gols e só levou um (2 a 0 em cima do São Paulo e 4 a 1 sobre a Chapecoense). Além disso, a CBF anunciou na noite de domingo, 2, que o G-4 do Campeonato Brasileiro virou G-6. Ou seja, a competição dará seis vagas à Libertadores, e não apenas quatro.

Isso é consequência do novo formato que a Conmebol implantará para a competição continental. O torneio, até este ano disputado de fevereiro a julho, se estenderá a partir de 2017 até novembro. Ao invés de 38 clubes, a Libertadores terá agora 44. A fase de grupos continuará igual: serão 32 agremiações divididas em oito chaves de quatro. Duas de cada avançarão às oitavas de final.

O que aumentará agora será a fase preliminar. Até este ano, ela era disputada em um único mata-mata por 12 times. Seis se classificavam à fase de grupos. O novo formato será oficializado na reunião de 17 de outubro. A tendência é que o número de times a estrear diretamente na fase de grupos passe de 26 para 28. Dessa forma, 16 times farão a fase preliminar em dois mata-matas para definir os quatro que ingressarão na fase de grupos.

G-7 ou G-8?

Para o Brasileirão deste ano, há uma boa chance de o G-6 virar G-7. Basta que um de seus seis primeiros colocados seja o campeão da Copa do Brasil. Palmeiras, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Grêmio estão nas quartas de final da Copa do Brasil e entre os 10 primeiros do Brasileiro.

Ainda existe uma possibilidade remota de surgir um G-8. Para isso, Chapecoense ou Coritiba, nas quartas de final da Sul-Americana, teriam de ser o campeão do torneio em questão e ainda terminar o nacional dentro da zona de classificação à Libertadores. Outra mudança da Conmebol é que o vencedor da Sul-Americana ganhará vaga na Libertadores sem tomá-la mais de um representante de seu país.

Sendo assim, o Vitória ficou quase no meio do caminho entre o medo do rebaixamento e o sonho de disputar sua primeira Libertadores. O Leão é o 12º colocado, com 35 pontos, quatro a mais do que o Figueirense, 17º. Só que, olhando para cima, ele já consegue mirar o Corinthians, 7º com 41, ou até mesmo o Atlético-PR, 6º com 42.

Desde 2006, quando o Brasileirão ganhou o formato atual - 20 times em pontos corridos -, a média que o 7º colocado tem feito são 57 pontos (veja ano a ano ao lado). Para 2016, a projeção matemática sugere 56 (se o Corinthians mantiver o aproveitamento atual, fechará a Série A com 55 ou 56 pontos).

Ou seja, ao Vitória faltariam 21 ou 22 pontos em 30 a serem disputados. Tarefa improvável, mas não impossível. Nesta terça-feira, 4, o jogo é na Fonte Nova contra o Grêmio. O meia Tiago Real pondera: "Só precisamos tomar cuidado com essa euforia. Temos que fazer logo os 46 pontos que vão nos garantir na Série A. Depois, vamos ver o que poderemos almejar a mais no campeonato".

adblock ativo