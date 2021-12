Com "nova" zaga, Ney Franco desenha time para domingo

A principal dúvida de Ney Franco para montar o time titular para o próximo compromisso do Vitória, contra o Corinthians, domingo, 3, no Barradão, parece ter sido esclarecida.

Sem poder contar com a dupla titular do miolo de zaga (Victor Ramos, suspenso pelo terceiro amarelo, e Kadu, expulso no último confronto), o comandante rubro-negro testou o sistema defensivo nas atividades desta quinta-feira, 31, com Luiz Gustavo e Renato Santos treinando entre os titulares.

No entanto, o treinador não confirmou os substitutos na defesa e vai definir a equipe somente no treino desta sexta-feira.

Outra novidade foi o retorno volante Marcelo na vaga de Michel. O garoto recém-promovido da base estava fora de combate por conta de uma lesão muscular, mas treinou normalmente nesta quinta.

A única baixa na Toca foi a ausência de Escudero nas atividades com bola. Ele foi poupado das atividades - William Henrique atuou em seu lugar - mas está nos planos da comissão técnica para o duelo. A lista de relacionados será divulgada somente após as atividades desta sexta-feira.

Vitória e Corinthians vão se enfrentar próximo domingo, 3, às 16h, e a expectativa é de casa cheia no Barradão. Até a tarde desta quinta, mais de 30 mil ingressos haviam sido vendidos para o confronto.

