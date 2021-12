Com nova chance, Carlinhos espera se firmar no Vitória

Segunda chance, novo desafio e meta para alcançar. Com as contusões de Nino e Léo, Carlinhos treinou na última quarta-feira, 19, entre os titulares do Vitória e deve ser o escolhido para o duelo de sábado, 22, contra o Goiás, no Barradão. O jogador só atuou uma vez vestindo a camisa do Leão, no duelo contra o América Mineiro, em Minas Gerais.

Na época, Carlinhos foi colocado no jogo como teste, pois seu contrato terminaria cinco dias depois do triunfo rubro-negro. Entrou, agradou ao técnico Carpegiani e renovou. Desta vez, a missão é outra: mostrar que pode ser uma peça útil nos planos do treinador.

"Não reclamo de ser a terceira opção, mas posso ser a primeira e vou lutar por isso. Consegui meu primeiro objetivo que era renovar com o Vitória e, se ele optar por mim, creio que vou agradar. Pretendo entrar e não sair mais", garantiu o ala.

Na única partida que disputou, Carlinhos teve uma boa exibição, mas mostrou falta de preparo físico e acabou substituído. "Estou com mais ritmo do que na minha estreia, pois agora venho treinando há bastante tempo. Lateral é bastante exigido e não vou fugir da responsabilidade", disse.

O jogo também terá um gosto especial para Carlinhos. "A sensação de jogar em casa é outra coisa boa. Barradão cheio, torcida gritando, não vai faltar motivação para ter uma boa exibição. Será um jogo decisivo contra o Goiás", afirmou.

Gabriel - Carlinhos foi titular no coletivo de terça, mas existe ainda uma possibilidade remota do zagueiro Gabriel ser colocado no setor. Para o camisa 4 de ofício, vestir a 2 requer mais trabalho que o habitual.

"Já estou acostumado em jogar na posição, mas tenho que fazer outras funções que não costumo fazer como zagueiro. Necessito apoiar mais os jogadores ofensivos e preciso sempre dar mais liberdade ao lado esquerdo, pois Gilson é ala e pode ajudar mais do que eu. Também seguro mais a bola e ajudo o meia que cai pela beirada", explicou Gabriel, que já atuou em nove jogos como lateral improvisado.

Caso Gabriel seja escolhido, Rodrigo fica ao lado de Victor Ramos na zaga. O zagueiro não reclama de ser lateral algumas vezes, mas desistiu depois do gol perdido contra o Ipatinga, em Minas. O atleta recebeu uma bola livre, mas perdeu o gol de cara para o goleiro.

"Fui correndo do meio até a frente do goleiro. Quando chegou perto, tudo ficou escuro e não enxerguei nada! Horrível... Com certeza um atacante teria feito o gol", brincou Gabriel, que fez quatro gols no primeiro semestre. "Estou em branco na Série B. Está na hora de fazer um golzinho novamente, né? Mas tá difícil demais", alegou.

Quanto aos laterais machucados, Nino dificilmente volta na próxima rodada, contra o Avaí. Já Léo ficará duas semanas sem trabalhar com a bola

