Com Nino, Vitória treina visando jogo contra o São Paulo

Depois de receber um pisão em uma dividida com o zagueiro Fabrício e ficar de fora do treino do Vitória na quinta-feira, 11, o lateral Nino Paraíba foi a campo no coletivo desta sexta-feira, 12, e treinou entre os titulares do Leão. O camisa 2 foi atendido e liberado pelo departamento médico para encarar o São Paulo no próximo domingo, 14, no Barradão.

O elenco rubro-negro realizou o penúltimo treino antes do duelo acompanhado de perto pelo presidente Alexi Portela. O dirigente assistiu o coletivo acompanhado pelo diretor de futebol Raimundo Queiroz e conversou com alguns atletas.

Caio Júnior definiu o time titular e treinou de forma efusiva cobranças de faltas e escanteio. Já os suplentes, foram divididos em dois grupos e se enfrentaram em um rachão.

Caso não haja mudança de última hora, o time será escalado com Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Danilo Tarracha; Michel, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei.

As baixas no Leão para a partida são as ausências de Neto Coruja - que já se recuperou de lesão, mas não encara o Soberano - além de Mansur e Deola, que treinaram em separado. Luís Alberto, ainda no Departamento Médico, somente correu ao redor do campo e segue fora do time.

Novidades - Dois nomes foram relacionados pela primeira vez e podem estrear com a camisa rubro-negra: o lateral recém-contratado Daniel Borges entraria no lugar de Nino caso o titular não se recuperasse, mas vai começar a partida no banco de reservas. O garoto Euler, promovido do time B, também foi convocado para o jogo e foi relacionados para compor a equipe suplente.

Outro contratado nesta semana, o meia Camacho, não participou do coletivo e ficou na academia trabalhando para aprimorar a forma física.

