Com Nino, Vitória já treina para pegar o Feirense

Com mais dois jogos a disputar na reta final da segunda fase do Campeonato Baiano, o Vitória sabe que não pode perder tempo. Na tarde desta segunda-feira, 22, um dia depois de ter sido derrotado em casa para o Juazeiro, o elenco rubro-negro voltou ao batente.

Enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Juá participaram de um treino regenerativo na academia, os demais participaram de um trabalho tático com o técnico Caio Júnior. A surpresa na atividade foi a presença do lateral-direito Nino Paraíba.

Recuperado de um cansaço muscular, o ala treinou normalmente e deve voltar ao time no jogo desta quarta-feira, 24, contra o Feirense, pela penúltima rodada do Estadual. O zagueiro Victor Ramos e o meia Renato Cajá, que estavam suspensos, também retornam ao time.

O treinador do Leão segue sem poder contar com o atacante e artilheiro Marcelo Nicácio e ganhou um novo problema: o lateral-direito Marcos sofreu uma lesão no joelho direito e deverá ficar afastado por até quatro semanas.

O elenco rubro-negro volta a treinar às 9h desta terça-feira, 23, e depois segue viagem para Senhor do Bonfim, local do duelo contra a Águia do Sertão.

