Com Neto fora, Nicácio quer ser dono da camisa 9

O Vitória não publicou no caderno de empregos o preenchimento de vaga para a camisa 9, vazia após a ida de Neto Baiano para o Japão.

Porém, não significa que não tenha gente jogando o currículo para assegurar este lugar no ataque do Leão. O candidato Willian está sendo contratado, mas já chega sabendo que terá um concorrente forte: Marcelo Nicácio.

O atacante já atuou em quatro jogos pelo Leão, mas nenhum na sua posição de origem. “Tínhamos o Neto Baiano fixo na área. Como já tenho experiência no meio e nas beiradas do ataque, estava atuando ali. Porém, com a saída de Neto, vou brigar para ser o novo camisa 9. Quero aquela camisa de artilheiro”, assegurou Nicácio, prometendo ser o novo goleador do rubro-negro.

Marcelo já foi colega de Willian nas categorias de base de Seleção Brasileira. “Ele é um jogador de área como eu. Será um concorrente forte para mim e Dinei. Será uma briga saudável, mas vou mostrar que posso ser este homem referência”.

Vestindo a camisa 7, Nicácio não esconde que jogou até aqui sem o ritmo desejado, mas não quer que isso seja desculpa. Ele diz que nos primeiros jogos entrou no sacrifício, mas assegura não ter faltado raça.

“Eu quero é jogar. Temos atletas de qualidade para atuar como atacante de beirada. Estou meio no sacrifício, mas não corro de desafios. Cheguei para ser o artilheiro e assim serei”, completou.

Este ano, a camisa 9 foi vestida 44 vezes por Neto Baiano. Marquinhos, Alan Pinheiro, Leilson e Dinei também tiveram este gostinho. “Me deram a camisa 7, mas sempre gostei da 9. Tô namorando ela faz tempo”, finalizou Nicácio.

