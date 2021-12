Com Neto Baiano, Vitória recebe o Ceará pelo Nordestão

Neto Baiano é a aposta do Vitória para dar a volta por cima após a eliminação da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 13. O atacante vai começar no banco de reservas, mas está confirmado para a partida deste sábado, 16, contra o Ceará, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Os times se enfrentam no Barradão, a partir das 16h.

O novo camisa nove rubro-negro foi apresentado pelo time no final da semana passada. A previsão inicial era de que a estreia acontecesse em duas semanas, já que Neto estava sem clube e não fez pré-temporada em 2019.

Ontem, o próprio Chamusca reconheceu que a condição física do atacante ainda não é a ideal. “Vai ser relacionado. Vai concentrar junto com o grupo. A ideia era preservar ele durante a semana, nem levamos ele para São Luís para ganhar tempo útil de treinos. Ele ainda está aquém da melhor condição física, mas já tem condição de nos ajudar”, afirmou o treinador do Vitória.

A necessidade levou o planejamento por outro caminho. Nos últimos dias, Marcelo Chamusca viu o time cair fora da competição mais rentável da temporada e ser alvo de protesto por parte de uma das torcidas organizadas do Leão. Do banco de reservas, viu também que o desempenho dos atacantes rubro-negros continua baixo.

Nesse caso, Neto Baiano virou a opção perfeita para o momento. Em campo, o experiente atacante é esperança para resolver o problema da falta de gols. Fora das quatro linhas, a imagem do ídolo pode ser o remédio perfeito para aliviar a ira que vem das arquibancadas do Barradão.

O estádio rubro-negro, por sinal, é um local onde Neto Baiano se sente bem à vontade. O atacante é o maior artilheiro do Barradão, com 53 gols, e neste sábado vai ter a oportunidade de aumentar o número de bolas na rede em seu palco preferido.

Irritação

A primeira sequência de jogos importantes na temporada tem sido complicada para o Vitória, e o peso disso está associado à eliminação precoce na Copa do Brasil. Perguntado sobre uma possível ameaça ao cargo em caso de nova derrota neste sábado, Marcelo Chamusca não escondeu a irritação.

“Perguntar isso agora não tem fundamento nenhum. Respeito sua pergunta, mas não tem fundamento nenhum. Primeiro jogo que perco aqui. E esse grupo que jogou na quarta-feira também perdeu seu primeiro jogo. Muito cedo para responder esse tipo de pergunta. Não tem como responder uma pergunta dessa em momento como esse”, desabafou o treinador.

Para defender seu trabalho, Chamusca lembrou de outras equipes que também foram eliminadas na primeira fase da Copa do Brasil, como Guarani, Ponte Preta e Coritiba. “O time não teve rendimento satisfatório, foi eliminado de uma competição importante. Acabou. Por causa disso vai soltar uma bomba aqui e acabar com tudo o que foi feito no último mês?”, questionou.

Apesar de não ser eliminatória, a partida é crucial para o Rubro-Negro. O time comandado por Chamusca ainda não venceu na Copa do Nordeste, e está na quinta posição do Grupo A, fora da zona de classificação para a segunda fase. Depois do fiasco na Copa do Brasil, o time não pode nem pensar em ficar fora do mata-mata no Nordestão.

Quem joga?

Neto Baiano não foi a única novidade na lista de relacionados do Vitória. O atacante Erick, recuperado de uma virose, e o zagueiro Thales, livre das dores musculares, também estão de volta e ficam à disposição do treinador para a partida deste sábado, contra o Vozão.

Perguntado sobre a manutenção dos titulares da última partida, o treinador não confirmou o time, mas deu a entender que deve fazer mudanças baseadas nos retornos.

“Estamos analisando o contexto físico. Tem uma situação tática que estamos analisando. A própria performance do jogo de quarta-feira. Tem jogadores que vão ficar à disposição, Erick, que dá novas opções. A escalação não está fechada. Vamos decidir amanhã [hoje]”, despistou Chamusca.

adblock ativo