Com Neto Baiano, Vitória encerra preparação e embarca para Campinas

O Vitória encerrou neste domingo, 12, no CT Manoel Pontes Tanajura, a preparação para a partida diante do Guarani, que será realizada nesta segunda, 13, às 20h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo, válido pela terceira rodada do Brasileirão Série B, ocorrerá no dia do aniversário de 120 anos do clube.

No treino, Tencati deu uma revisada naquilo que foi trabalhado durante a semana e, logo em seguida, focou em uma atividade ofensiva de bolas paradas. Ao final, o comandante fez os últimos ajustes táticos, orientando o posicionamento dos atletas dentro de campo.

Quem marcou presença no treino desta manhã e está relacionado para o duelo contra o Bugre, foi o centroavante Neto Baiano, que estava com uma faringite e era dúvida. Além do camisa 9, outras novidades foram os atacantes recém-contratados Ítalo e Matheus Augusto, regularizados e à disposição de Cláudio Tencati para o jogo de segunda.

As baixas do Rubro-Negro ficaram por conta do meia Ruy, em período de transição; o lateral-direito Van, se recuperando de uma lesão muscular; e do atacante Caíque Souza, que sentiu a posterior da coxa e ficou na fisioterapia.

O centroavante Anselmo Ramon, contratado nesta semana do próprio Guarani, treinou separado do plantel, com o monitoramento do fisiologista Alexandre Dortas e do fisioterapeuta Clício Alves.

Após o final do treino, delegação do Vitória embarca neste domingo para Campinas, em São Paulo.

