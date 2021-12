Com mudanças, Vitória ganha corpo para amistoso na terça

Mudando peças do time titular, o técnico Vágner Mancini comandou nesta sexta-feira, 22, mais um coletivo no Barradão. O primeiro teste do ano será terça, 26, na Fonte Nova, contra o chinês Tianjin Quajian.

Mantendo a estrutura tática que vem utilizando nessa pré-temporada, sem um atacante fixo, Mancini mudou em duas peças do time titular dos últimos treinos. As alterações foram no setor ofensivo.

A principal novidade foi o retorno do meia Arthur Maia. Queixando-se de lesão muscular, o jogador ficou de fora dos dois últimos treinos táticos da semana. Quase negociado com a Chapecoense, Maia vem sendo titular de Mancini e busca espaço no clube após vários empréstimos seguidos.

A outra mudança foi no garoto escolhido como titular. Antes da lesão de Arthur Maia, o jovem Yan, 18, vinha sendo o preferido. Mas nesta sexta, Gabriel, de 19 anos, que ganhou espaço durante a saída de Maia, ficou com a vaga. Os dois atletas subiram para o profissional neste início de temporada.

Recém-apresentado, Leandro Domingues correu ao redor do campo ao lado de William Henrique, que ainda está em recuperação de uma contratura muscular.

No coletivo desta sexta, a equipe titular foi formada pors Fernando Miguel; Maicon Silva, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Tiago Real; Vander, Arthur Maia e Gabriel.

Negociado

Ainda sem reforços para o setor, o Vitória negociou a saída do atacante Rômulo, por empréstimo, para o América-RN. "O atleta já viajou e só faltam as assinaturas do contrato", afirmou Anderson Barros, diretor de futebol do Leão.

O atacante chegou no clube em 2013, após destaque no Estadual pelo Bahia de Feira. Foi artilheiro com 13 gols em 15 jogos. Desde então, não conseguiu se firmar no clube e passou a viajar pelo país. No América-RN, chega a seu quarto empréstimo seguido. Em 2015, disputou a Série C pelo Confiança-SE, chegando nas quartas de final do torneio.

Com a saída de Rômulo, o Vitória deve aumentar a procura por peças de ataque. Robert está lesionado e o Leão tem apenas jovens como opção. Além de Rafaelson, que entrou em sete partidas em 2015 e marcou um gol, o time aposta em Yan e Gabriel, recém-promovidos da base.

Estreia antecipada

A 1ª partida oficial do Leão em 2016 foi antecipada. O jogo contra a Jacuipense, no Barradão, saiu do dia 31 de janeiro para o dia 30, um sábado, ainda sem novo horário definido

