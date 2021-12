Com mudanças, Vitória está pronto para pegar o Flu

Com Renato Cajá e Daniel Borges barrados no time titular, o ténico Caio Júnior definiu a equipe que vai enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, 7, no Barradão. O desempenho dos atletas na última partida foi crucial para a decisão do treinador.

Durante a última atividade com bola antes do duelo, os titulares aprimoraram os cruzamentos e posicionamento em cobrança de bola parada.

Já os reservas, divididos em dois grupos na outra parte do campo, participaram de um coletivo disputado em campo reduzido.

Em fase final de recuperação, Deola realizou um treinamento com o companheiro Wilson. O lateral Nino Paraíba, que se recupera de uma pubalgia, realizou um treinamento específico.

Já o meia Leilson, que saiu da última partida reclamando de dores no ombro, realizou um treino físico separado do grupo.

Em sexto lugar no Brasileirão, o Vitória encara o Fluminense nesta quarta, às 21h. O tricolor ocupa a 11ªcolocação com 13 pontos, apenas três distante da zona de rebaixamento.

