Com mudanças, Vitória encara Fla de Guanambi pelo Baianão

Eis que o Vitória enfrenta nesta quarta-feira, 15, às 18h30, em pleno Barradão, o Flamengo de Guanambi em sua sétima partida oficial na temporada. Sete, para quem não lembra, é aquele número mágico de Argel Fucks que ele dava como mínimo de jogos para começar a cobrar um rendimento mais próximo do ideal para o elenco. Acompanhe a partida em tempo real no Portal A TARDE.

Da estreia para cá, os titulares têm sido mantidos, com algumas mudanças pontuais. As maiores alterações foram do meio para frente, entre meias e atacantes – posições que o Vitória mais reforçou para a temporada.

6

Para esta quarta, porém, a dança das cadeiras será maior: o técnico Argel Fucks indicou que pouparia alguns titulares e testaria outros jogadores. Como exemplo, o meia Dátolo e o atacante André Lima – autor do gol da vitória diante do América-RN, no sábado – devem começar a partida.

Muito emocionado ao marcar pela primeira vez na temporada, André disse que esse gol veio para mostrar que a atual passagem pelo Vitória será bem diferente da de 2013, quando ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo e só participou de um jogo.

“Em 2013 o Vitória foi muito bem, o grupo era bom. Ficamos em 5º no Brasileirão. Eu sabia que poderia ajudar mais, mas estava com aquela lesão e ficou um gostinho de quero mais. Como ainda fiz um gol de perna esquerda [a da lesão], agradeço a Deus por poder voltar e ajudar o Vitória a conquistar seus objetivos”, disse.

Segundo ele, a admiração que tem pelos jogadores que compõem o ataque do Vitória acaba se transformando num diferencial em campo. Em especial, Dátolo e Cleiton Xavier, meias responsáveis por fazer a bola chegar ao atacante.

“Tanto Dátolo como o Cleiton Xavier são dois jogadores espetaculares, adoro os dois. Joguei contra eles e estou jogando a favor pela primeira vez. São dois jogadores que eu estou conversando muito para que a gente possa ter mais sintonia. Assim como Kieza, David, Jhemerson... É o treinamento do dia a dia que vai fazer a gente se conhecer e se entrosar o mais rápido possível”, opinou.

Ainda assim, André pediu paciência ao torcedor. E lembrou que outros times que reformularam o elenco também estão passando por um período de adaptação.

“Torcida é paixão, não tem jeito. Quer sempre um espetáculo. Mas são 30 dias de trabalho com apenas três jogadores de 2016. Se for ver, o São Paulo tomou 4 a 2 do Audax, o Palmeiras perdeu para o Ituano... Nesse momento a gente prioriza o resultado. Queremos fazer o Vitória engrenar para depois promover o espetáculo”, prometeu.

Cárdenas está de saída e Patric pode chegar Cárdenas está de saída e Patric pode chegar

Mais mudanças

Além da entrada de André Lima e Dátolo no time titular, Argel Fucks deve fazer mais alterações. Caíque, José Welison, Kanu e Pineda trabalharam com a equipe principal.

Assim, a forma do ataque muda um pouco. André Lima se posiciona mais à frente, com Kieza deslocado para a esquerda e Pineda na direita.

Vitória x Flamengo - 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 15, às 18h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Carlos Eduardo Bregalda Gussen

Vitória - Caique, José Welison, Kanu, Alan Costa e Euller; Willian Farias, Uillian Correia e Dátolo; Pineda, André Lima e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

Flamengo de Guanambi - Leo, Van, Java, Roni e George; Galhardo, Jô, Gaúcho e Dalmar; Erick Foca e Deon. Técnico: Duzinho.

adblock ativo