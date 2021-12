Com mudanças constantes, Vitória ainda tem algumas posições em aberto

Todo jogo é isso: um verdadeiro quebra-cabeças para saber qual será o time titular montado por Argel Fucks. A situação fica especialmente complicada quando o treinador tem à disposição seus principais jogadores, e quando a partida em questão é decisiva para o Rubro-Negro.

No jogo de quarta-feira, 22, contra o Sergipe, as apostas continuam. A partida, em Aracaju, será decisiva, e o Vitória precisa vencer para garantir vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Se perder ou empatar, vai depender de outros resultados.

Com a lista de relacionados já divulgada, resta pensar como Argel deve montar a equipe principal.

O setor defensivo é o que menos tem dúvidas. No gol, Fernando Miguel reina absoluto – só perdeu a vaga para Caíque em três oportunidades nesta temporada.

Na zaga, Kanu foi aproveitado por Argel desde que voltou do departamento médico, então pode ser considerado um titular. A dúvida fica entre Fred, que começou com a vaga, e Alan Costa, que substituiu o colega por conta de lesão e tem feito boas participações. Na quarta deve dar ele de novo: Fred não foi relacionado por estar se recuperando de uma cirurgia dentária.

Na lateral direita, Zé Welison começou como titular, mas foi deslocado para sua posição original, de volante, com a chegada de Patric. Desde então, o ex-jogador do Galo vem sendo a primeira opção de Argel na ala.

Pelo lado esquerdo, Euller e Geferson protagonizam um embate equilibrado: Geferson fez oito jogos como titular, contra sete de Euller. Ambos se alternaram nos jogos contra o Vasco, pela Copa do Brasil, mas muito pela expulsão de Euller. Ainda não daria para cravar qual dos dois é o primeiro nome para a posição.

Fechando o setor defensivo, os volantes Willian Farias, capitão do Rubro-Negro, e Zé Welison não abrem espaço para muita discussão.

No meio campo, por conta das lesões de Dátolo e Pisculichi, que continuam em recuperação no departamento médico, Cleiton e Gabriel Xavier são as duas referências.

Mas é no ataque que, com várias peças, Argel tem mais opções. Kieza segue como o atacante mais utilizado, e o próprio Argel disse que ele vive melhor momento que André Lima, outro centroavante.

Para a segunda vaga, Paulinho tem sido utilizado com mais frequência. Mas David, que fez bom início de temporada, e Pineda, que fez o gol da vitória em cima do Jacuipense, no domingo, também brigam pela posição.

Sem cadeira cativa

Diplomático, Argel voltou a repetir no domingo o que vem dizendo desde o início da temporada: o elenco principal segue indefinido, e é sempre passível de mudanças.

“O jogador que vai mostrar dentro de campo. Se ele for bem, serei o primeiro a colocar para jogar. Penso no grupo, na instituição. Para mim só interessa se joga futebol. Só analisa isso quando dá oportunidade“, pontuou o técnico.

Dessa forma, Argel dá a entender que vai seguir testando jogadores. “O futebol é isso, não dá para jogar 11 o tempo todo. Tem que usar todos os jogadores. Qualquer referência que fizer de jogadores, faço dentro do vestiário, dentro da minha sala”, explicou.

