Com mistério, Vitória encerra preparação para duelo contra o Treze-PB

O Vitória encerrou na manhã deste sábado, 3, sua preparação para o próximo duelo na temporada. Neste domingo, 4, o Leão terá pela frente o Treze-PB, pela 7° rodada da Copa do Nordeste, às 18h, no Barradão.

Para o confronto, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com a dupla de volantes Gabriel Bispo e João Pedro, ambos suspensos, pelo terceiro cartão amarelo. O volante Lucas Barreto, 20 anos, proveniente das categorias de base, foi promovido e pode fazer sua estreia pelo time principal.

A última atividade antes da partida ficou marcada por ajustes táticos e bolas paradas, no campo do CT Manoel Pontes Tanajura. Durante os 20 minutos do tático, Rodrigo experimentou formações para o setor e ficou satisfeito com o desempenho. O técnico, no entanto, não confirmou como iniciará a partida.

Chagas também deu foco na pressão da saída de bola e as movimentações ofensivas. Já na atividade de bolas paradas, o comandante rubro-negro trabalhou, tanto defensivo como ofensivamente, as cobranças de escanteios e de faltas laterais.

Liberado pelo departamento médico, o atacante Wesley está na transição com o preparador físico Rodrigo Santana. Enquanto isso, Guilherme Rend, Fernando Neto e Eduardo continuam dando voltas em torno do campo e evoluindo gradativamente após período afastado por contusões.

adblock ativo