Com Michel poupado, Vitória treina em Curitiba

Debaixo de muito frio, o elenco do Vitória treinou no CT do Atlético Paranaense na tarde desta quint-feira, 11, de olho no jogo do próximo sábado, 13, contra o Paraná, no Estádio Durival de Brito.

Devido à baixa temperatura da capital paranaense, por orientação médica, os jogadores rubro-negros treinaram agasalhados. Com um desconforto na coxa direita, o volante Michel foi poupado das atividades, mas não preocupa.

A comissão técnica do Leão dividiu o treino em duas partes: na primeira, os atletas participaram de um forte aquecimento com o preparador físico Ednilson Sena.

Na segunda, foi organizado um joguinho em campo reduzido com os jogadores divididos em três times. O objetivo era o de apurar o toque de bola.

Depois, Carpegiani comandou um treino tático e posicionou o seu time de acordo com o que pretende ver em campo diante do Paraná.

Mais uma vez no CT do Furacão, o elenco rubro-negro ainda volta ao batente na manhã desta sexta-feira, 12, e depois entra em regime de concentração para a partida.

