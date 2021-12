Com Marinho, Argel comanda coletivo na Toca do Leão

O técnico do Vitória, Argel Fucks, comandou, nesta quarta-feira, 26,um coletivo na Toca do Leão, dando continuidade à preparação para enfrentar o Fluminense. O jogo, válido pela 33ª da Série A, será realizado nesta sexta, 28, às 18h30 (horário da Bahia), no Maracanã.

Os zagueiros e volantes fizeram uma atividade específica de cabeceio. Já os atacantes e meias foram submetidos a um trabalho de finalização. A boa notícia é que Marinho, que se recuperou de lesão, participou normalmente do treino.

Para o confronto, os volantes Amaral e Marcelo e o zagueiro Kanu voltam após cumprirem suspensão no último jogo.Zé Love, punido por três amarelos, não joga. Outro suspenso é o volante José Welison.

Na manhã desta quinta, 27, o Rubro-Negro volta a treinar às 9h e, à tarde, o time segue viagem rumo ao Rio de Janeiro.

